Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...

00:00 Medeniyet Mirası

04:00 İslam Medeniyetinin Kalbindeki Derin İzler: Suriye

07:30 Şam, İslam Dünyasında Neden Bir Medeniyet Merkezi Olarak Görülüyor?

20:30 İslam Medeniyetinin Kültürel Zenginliği, Suriye'de Hangi İzlerle Kendini Gösteriyor?

37:00 İslam Medeniyet Perspektifi Açısından Şam'ın Tarihi ve Önemi