Medeniyet Mirası
İslam Medeniyetinin Kalbindeki Derin İzler: Suriye | Medeniyet Mirası
Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...
00:00 Medeniyet Mirası
04:00 İslam Medeniyetinin Kalbindeki Derin İzler: Suriye
07:30 Şam, İslam Dünyasında Neden Bir Medeniyet Merkezi Olarak Görülüyor?
20:30 İslam Medeniyetinin Kültürel Zenginliği, Suriye'de Hangi İzlerle Kendini Gösteriyor?
37:00 İslam Medeniyet Perspektifi Açısından Şam'ın Tarihi ve Önemi