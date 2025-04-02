Hristiyanlık ve Kilise Öğretilerinin Rönesans'taki Rolü Nedir? | Medeniyet Mirası

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 İslam Dünyasında Yapılan Bilimsel ve Felsefi Çalışmalar, Batı'yı Nasıl Etkiledi?

04:30 İslam Alimlerinin Eserlerinin Batı Üzerindeki Etkisi

08:15 Rönesans Osmanlı Devleti'ni Nasıl Etkiledi?

10:00 Rönesans Çağını Oluşturan Temel Faktörler Nelerdir?

17:00 Hristiyanlık ve Kilise Öğretilerinin Rönesans'taki Rolü Nedir?

23:00 Matbaanın İcadı Rönesans'ın Gelişiminde Nasıl Rol Oynadı?

29:00 Osmanlı'nın İslam Medeniyeti Açısından Önemi Nedir?