Medeniyet Mirası
Medeniyet Perspektifi Açısından Terörsüz Türkiye'nin Önemi | Medeniyet Mirası
"İslam medeniyetinin duraklamasının üç nedeni: Moğol istilası, haçlı saldırıları ve batıni terörü"
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗