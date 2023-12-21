Evrensel Bir Deha: El-Biruni | Medeniyet Mirası
Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Biruni'nin hayatı, astronomi, matematik ve tıp çalışmaları konuşuldu.
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...
Medeniyet Mirası'nın yeni bölümünde konuşulan konular şöyle:
00:00 Medeniyet Mirası
03:31 Evrensel bir deha: El-Biruni
25:48 Biruni'nin en önemli eserlerinden: El-Kanunü'l-Mes'udi
29:07 Biruni'nin hayatı, astronomi, matematik ve tıp çalışmaları
55:32 Biruni'nin en önemli eserlerinden: El-Kanunü'l-Mes'udi
01:02:09 11. Yüzyılda bilim ve teknoloji: Biruni'nin katkıları