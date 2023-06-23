İslam Medeniyetinde Kurbanın Anlamı ve Önemi | Medeniyet Mirası
Kurban İslam medeniyetinde neyi ifade eder?
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası sizlerle...
00:00 Medeniyet Mirası
04:00 İslam Medeniyetinin Altın Çağları: Beytülhikme ve Tercüme Hareketleri
16:00 İslam'da kurban medeniyeti
20:15 Kurban İslam medeniyetinde neyi ifade eder?
31:00 İslam medeniyetinde kurbanın anlamı ve önemi
33:00 Vav TV kutsal topraklarda
01:02:00 İslam Medeniyetinde kurbanın mahiyeti nedir?
01:14:00 İslam medeniyetinde kurbanın mahiyeti
01:22:00 Ümmet olma bilinci ve birlikte yaşayabilme hassasiyeti
01:32:00 İslam'ın beş şartından "Hac"
01:37:00 Haccın gayesi ve anlamı
01:44:00 İslam'da hac ibadetinin önemi