Rönesans'ın Ortaya Çıkışı Avrupa'yı Nasıl Etkiledi? | Medeniyet Mirası

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

01:40 Avrupa'da Modern Çağ'a Geçişin Simgesi: Rönesans

05:15 "Rönesans Kavramı" Neyi İfade Ediyor?

09:00 Rönesans'ın Ortaya Çıktığı Dönemin Özellikleri Nelerdir?

15:00 Avrupa'nın Yeniden Doğuşu Nasıl Gerçekleşti?

17:20 Rönesans'ın Ortaya Çıkışı Avrupa'yı Nasıl Etkiledi?

22:15 Rönesans'ın Ortaya Çıkmasında Bilimsel ve Felsefi Düşüncenin Etkisi

26:30 Rönesans'ın Temelleri Nasıl Atılmıştır?

34:00 Rönesans'ın Ortaya Çıkmasında Bilimsel ve Felsefi Düşüncenin Etkisi