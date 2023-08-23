Kindi'nin Bilimsel Çalışmaları | Medeniyet Mirası
Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile İslam filozofu Kindi'nin bilimsel çalışmaları konuşuldu.
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası sizlerle...
Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
03:00 İslam Medeniyetinin Altın Çağları: Öncü İsimler
05:00 İslam filozofu Kindi'nin felsefi düşünce yapısı
14:00 İslam filozofu Kindi'nin bilimsel çalışmaları
16:00 Kindi'nin matematiğe katkısı ne oldu?
18:00 Kindi'nin Matematik ilmine yönelik düşünceleri
23:30 Kur'an bilimsel gelişmelere nasıl katkılar sundu?
32:00 İslam Medeniyetinde bilimsel çalışmaların temelleri nasıl atıldı?
36:00 İslam'ın altın çağını yaşadığı dönemde Avrupa'nın durumu nasıldı?
43:00 İslam Medeniyeti altın çağında Avrupa'yı nasıl etkiledi?