Geleceğin İnşasında İslam Medeniyetinin Rolü | Medeniyet Mirası

Medeniyet Mirası'na bu hafta Sadık Albayrak konuk oldu.

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Medeniyet Mirası

02:30 Son Devir Osmanlı Uleması ve Medreseler

05:30 İslam Kültür ve Medeniyet Rönesansı'nı Nasıl Anlamalıyız?

06:30 İslam Medeniyetinde "Medrese Geleneği ve İcazetnameler"

10:30 İslam'ın Kültür ve Medeniyet Rönesansı

14:00 İbn Rüşd'ün Kitapları Batı'da Neden Yasaklandı?

15:15 İslam Rönesansı'nı Nasıl Hayata Geçirebiliriz?

20:30 Gazeteci - Yazar Sadık Albayrak'ın Gözünden Bir Dönemin Anatomisi

26:00 Saık Albayrak'ın Gözüyle Osmanlı'nın Son Dönemi

29:30 Son Devir Osmanlı Uleması ve Medreseler

32:00 Gazeteci - Yazar Sadık Albayrak Medeniyet Mirası'nda

39:00 Sadık Albayrak'ın "Son Devir Osmanlı Uleması" Eserinin Yazılma Serüveni