Müslümanların Kanayan Yarası: Filistin | Medeniyet Mirası
Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın katkılarıyla İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım konuşuldu.
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...
Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
01:34 Müslümanların kanayan yarası: Filistin
06:05 İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor!
07:45 Kudüs Müslümanlar için neden önemli?
11:15 İsrail'in Filistin işgaline dünya neden sessiz?
12:10 Ağırakça: İsrail, Gazze'de insanşol suçu işliyor
14:30 Dünya, Filistin'i İsrail karşısında neden yalnız bıraktı?
17:25 Peygamberler şehri Kudüs
20:35 İsrail'in işgali ile yıllar içinde Filistin haritasında değişen sınırlar
25:31 Filistin'de neler oluyor?
27:10 İslam ülkeleri Gazze'deki soykırım için ne yapabilirler?
30:42 "Tarihte Yahudilere merhamet gösteren tek millet müslümanlardır"
32:48 Karlıağa: Filistin'in kaybı İsrail'in gücünden değil müslümanların birleşememesindendir
38:43 Şiir: "Tükürün" - Mehmet Akif Ersoy
41:00 Karlıağa: Filistin'de yaşanan katliam Batı'nın medeniyet anlayışının bir sonucudur
52:45 Filistin'de yaşanan zulme karşı müslümanlar ne yapmalı?
53:40 Karlıağa: Batı'nın medeniyet anlayışı insani değerlerden yoksundur
56:00 İslam ülkeleri Gazze'deki soykırım için ne yapabilirler?
1:12:45 Karlıağa: Zulümlere karşı güçlü sivil toplumlar oluşturmamız gerek
1:15:00 Gazze'deki zulme karşı halkları bilinçlendirmenin önemi
1:29:00 Türkler, Filistin davasına nasıl hizmet etti?
1:31:28 Gençliğe Kudüs bilincini nasıl aşılayabiliriz?
1:34:28 Karlıağa: Siyonistler, Yahudilik için tehdittir