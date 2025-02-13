Memlükler, İslam Medeniyetine Nasıl Katkılar Sağladı? | Medeniyet Mirası

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

08:00 Memlükler, İslam Medeniyetine Nasıl Katkılar Sağladı?

11:30 İslam Düşüncesinin Batı Dünyası Üzerinde Nasıl Etkileri Oldu?

18:30 Timur'un Siyaseti İslam Medeniyetini Nasıl Etkiledi?

23:30 Şahruh, Herat'ı Nasıl Bilim ve Sanat Merkezi Haline Getirdi?

35:00 Şah Cihan Dönemi, Babürlüler İçin Neden Bir İstikrar ve İhtişam Dönemi Olarak Kabul Edilir?

36:30 Rönesansın Kökenleri, İslam Dünyasından Gelen Bilgi Birikimiyle mi Şekillendi?

41:00 Memlükler Nasıl Bir Devlet Yapısına Sahiptir?

45:30 Babürlüler, İslam Tarihine Nasıl Bir Kültürel Miras Bıraktı?