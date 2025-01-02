Medeniyet Mirası
Nasirüddin Tûsi'nin Moğolların Müslüman Olmasındaki Rolü | Medeniyet Mirası
Nasirüddin Tûsi'nin Moğol Hükümdarı Hülagu İle İlişkileri Nasıldı?
Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...
MO Medeniyet Mirası
04:00 Nasirüddin Tusi'nin Moğol Hükümdarı Hülagu İle İlişkileri Nasıldı?
09:00 Nasirüddin Tusi'nin Moğolların Müslüman Olmasındaki Rolü
11:30 Nasirüddin Tusi'nin Rasathane Projesi: Medeniyete Bir Armağan
22:15 İlhanlıların İslam Medeniyetine Katkıları
30:00 Nasirüddin Tusi'nin İslam Medeniyet Geleneği Açısından Önemi