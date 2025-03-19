Medeniyet Mirası
İslam Medeniyeti Açısından Ramazan Ayının Önemi | Medeniyet Mirası
İslam'da ve Diğer Dinlerde Oruç İbadeti
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗
00:00 Medeniyet Mirası
03:00 Oruç İbadetinin Bireysel ve Toplumsal Boyutu
13:00 İslam'da ve Diğer Dinlerde Oruç İbadeti
20:00 İslam Medeniyeti Açısından Ramazan Ayının Önemi
26:00 Orucun Ruh ve Beden Üzerindeki Etkileri
31:00 Oruç İbadetinin Hikmeti ve Faydaları
42:00 Oruç İbadetinin Bireysel ve Toplumsal Yansımaları