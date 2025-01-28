Medeniyet Mirası
"Türkiye, Türkiye'den Büyüktür" Sözünü Nasıl Anlamalıyız? | Medeniyet Mirası
İslam Medeniyeti Açısından Türkiye'nin Bölgesel Liderlik Vizyonu Neden Önemlidir?
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗
00:00 Medeniyet Mirası
04:00 "Türkiye, Türkiye'den Büyüktür" Sözünü Nasıl Anlamalıyız?
15:00 Medeniyetin Yeniden Doğuşunun Anahtarı: Türkiye
29:00 Türkiye'den Yükselen Ses: Medeniyetin Yeniden İnşası
38:00 İslam Medeniyeti Açısından Türkiye'nin Bölgesel Liderlik Vizyonu Neden Önemlidir?