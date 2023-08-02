Kindi ve Dönemi | Medeniyet Mirası
Bu bölümde Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile İslam medeniyetinin altın çağları konuşuldu.
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...
Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
03:30 İslam Medeniyetinin altın çağları: Kindi ve Dönemi
06:15 İslam Medeniyetinin altın çağı nasıl teşekkül etti?
23:00 İslam Medeniyetinin altın çağı ne zaman ve nasıl başladı?
37:00 İslam Medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim süreci
54:00 İlk İslam filozofu: Kindi
01:00:00 İlk İslam filozofu Kindi'nin felsefi düşünce yapısı
01:12:00 Kindi'nin matematiğe katkısı ne oldu?
01:20:00 Kindi'nin astronomi ile ilgili görüşleri
🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
RESMİ WEB SİTEMİZ
SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ
► https://twitter.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr