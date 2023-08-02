Kindi ve Dönemi | Medeniyet Mirası

Bu bölümde Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile İslam medeniyetinin altın çağları konuşuldu.

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...

Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

03:30 İslam Medeniyetinin altın çağları: Kindi ve Dönemi

06:15 İslam Medeniyetinin altın çağı nasıl teşekkül etti?

23:00 İslam Medeniyetinin altın çağı ne zaman ve nasıl başladı?

37:00 İslam Medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim süreci

54:00 İlk İslam filozofu: Kindi

01:00:00 İlk İslam filozofu Kindi'nin felsefi düşünce yapısı

01:12:00 Kindi'nin matematiğe katkısı ne oldu?

01:20:00 Kindi'nin astronomi ile ilgili görüşleri

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