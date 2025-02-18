Medeniyet Mirası
Siyonizm Düşünden İşgal Gerçeğine: Filistin | Medeniyet Mirası
İsrail'in En Büyük Gücü, İslam Ülkelerinin Sessizliği
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗
00:00 Medeniyet Mirası
04:00 Siyonizm Düşünden İşgal Gerçeğine: Filistin
34:00 "Medeniyetlerin Çöküşü, Aşırı Öz Güvenin Bir Sonucudur"
44:00 İsrail'in En Büyük Gücü, İslam Ülkelerinin Sessizliği