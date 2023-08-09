İslam Medeniyetinin Altın Çağı | Medeniyet Mirası
Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile İslam medeniyetinin altın çağının mimarları konuşuldu.
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası sizlerle...
Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
03:00 İslam medeniyetinin altın çağının mimarları
06:00 Kindi'nin İslam Medeniyeti açısından önemi
17:00 İslam Medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim süreci
31:00 İslam Medeniyetinin altın çağı nasıl teşekkül etti?
41:00 İslam medeniyeti ve İslam düşünce anlayışı
01:28:00 İslam medeniyeti ve İslam düşünce anlayışı
🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
RESMİ WEB SİTEMİZ
SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ
► https://twitter.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr