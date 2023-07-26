Beytülhikme | Medeniyet Mirası
İslam medeniyetinin altın çağları: Beytülhikme ve tercüme hareketleri
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası sizlerle... Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam kültür tarihinin ilk ilimler akademisi: Beytülhikme
11:00 İslam medeniyetinin altın çağları: Beytülhikme ve tercüme hareketleri
18:00 Beytülhikme'nin anlamı ve önemi
27:00 Beytülhikme'nin İslam medeniyetine etkileri
34:00 Abbasi halifesi Me'mun döneminde yaşanan önemli olaylar
40:00 Orta Çağ İslam ilim ve kültür araştırma merkezleri: Beytülhikme
01:01:00 Abbasi halifesi Me'mun döneminde yaşanan önemli olaylar
01:24:00 Beytülhikme hangi amaçla kuruldu?