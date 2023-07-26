Beytülhikme | Medeniyet Mirası

İslam medeniyetinin altın çağları: Beytülhikme ve tercüme hareketleri

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası sizlerle... Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 İslam kültür tarihinin ilk ilimler akademisi: Beytülhikme

11:00 İslam medeniyetinin altın çağları: Beytülhikme ve tercüme hareketleri

18:00 Beytülhikme'nin anlamı ve önemi

27:00 Beytülhikme'nin İslam medeniyetine etkileri

34:00 Abbasi halifesi Me'mun döneminde yaşanan önemli olaylar

40:00 Orta Çağ İslam ilim ve kültür araştırma merkezleri: Beytülhikme

01:01:00 Abbasi halifesi Me'mun döneminde yaşanan önemli olaylar

01:24:00 Beytülhikme hangi amaçla kuruldu?