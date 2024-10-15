VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Siyonizm Düşünden İşgal Gerçeğine: Filistin | Medeniyet Mirası 15 Ekim 2024 130. Bölüm
İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri | Medeniyet Mirası 18 Nisan 2024 114. Bölüm
"Endülüs İslam Medeniyet Bir Fıkıh Medeniyetidir" | Medeniyet Mirası 31 Mart 2024 113. Bölüm
İslam Tarihinde Bir Arada Yaşam Örneği: Endülüs | Medeniyet Mirası 22 Şubat 2024 112. Bölüm
Fahreddin Er-Razi | Medeniyet Mirası 16 Şubat 2024 111. Bölüm
Erdemli şehirler nasıl inşa edilir? | Medeniyet Mirası 08 Şubat 2024 110. Bölüm
İmam Gazzali'nin eserleri reddiye üzerinedir | Medeniyet Mirası 01 Şubat 2024 109. Bölüm
Gazzali'nin İslam düşüncesinin ilerlemesine etkisi | Medeniyet Mirası 25 Ocak 2024 108. Bölüm
İmam Gazzali kimlerden ders aldı? I Medeniyet Mirası 25 Ocak 2024 107. Bölüm
Optik Bilimin Babası: İbnü'l- Heysem | Medeniyet Mirası 04 Ocak 2024 106. Bölüm
Bir Medeniyet Bilgini: Biruni | Medeniyet Mirası 28 Aralık 2023 105. Bölüm
Evrensel Bir Deha: El-Biruni | Medeniyet Mirası 21 Aralık 2023 104. Bölüm
İbn-i Sina'nın düşünce felsefesi I Medeniyet Mirası 23 Kasım 2023 103. Bölüm
Zulme Karşı Ümmetin Birlik Olmasının Önemi | Medeniyet Mirası 16 Kasım 2023 102. Bölüm
Medeniyet Tarihimizde Filistin'in Yeri ve Önemi | Medeniyet Mirası 07 Ekim 2024 101. Bölüm
Müslümanların Kanayan Yarası: Filistin | Medeniyet Mirası 19 Ekim 2023 100. Bölüm
İbn-i Sina'nın Tıp Alanında Yaptığı Çalışmalar | Medeniyet Mirası 05 Ekim 2023 99. Bölüm
Bilim ve Tıp Tarihi Açısından İbn-i Sina | Medeniyet Mirası 27 Eylül 2023 98. Bölüm
İslam Medeniyetinde İbn-i Sina | Medeniyet Mirası 20 Eylül 2023 97. Bölüm
Farabi'nin Erdemli Şehir Anlayışı | Medeniyet Mirası 13 Eylül 2023 96. Bölüm
Bir Medeniyet Düşünürü Farabi | Medeniyet Mirası 07 Eylül 2023 95. Bölüm
İslam Medeniyetinin Altın Çağları: Öncü İsimler I Medeniyet Mirası 30 Ağustos 2023 94. Bölüm
Kindi'nin Bilimsel Çalışmaları | Medeniyet Mirası 23 Ağustos 2023 93. Bölüm
İslam Medeniyetinin Altın Çağı | Medeniyet Mirası 09 Ağustos 2023 92. Bölüm
Kindi ve Dönemi | Medeniyet Mirası 02 Ağustos 2023 91. Bölüm
Beytülhikme | Medeniyet Mirası 26 Temmuz 2023 90. Bölüm
Beytülhikme'nin Kuruluşu ve Tarihi I Medeniyet Mirası 05 Temmuz 2023 89. Bölüm
İslam Medeniyetinde Kurbanın Anlamı ve Önemi | Medeniyet Mirası 17 Haziran 2024 88. Bölüm
Beytülhikme ve Tercüme Hareketleri I Medeniyet Mirası 04 Eylül 2023 87. Bölüm
Bir Başlangıç Adımı: Türkiye Yüzyılı I Medeniyet Mirası 05 Temmuz 2023 86. Bölüm
Türkiye Yüzyılı ve İslam Medeniyetinin Geleceği I Medeniyet Mirası 22 Temmuz 2023 85. Bölüm
Erdemli Şehir ve Geleceğin Şehirleri I Medeniyet Mirası 04 Eylül 2023 84. Bölüm
Farabi'nin İdeal Devleti: Erdemli Şehir I Medeniyet Mirası 04 Eylül 2023 83. Bölüm
Kahramanmaraş depremi ve medeniyet I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 82. Bölüm
Tabii afetler, din ve toplum I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 81. Bölüm
Kur'an'a Karşı Saldırı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 80. Bölüm
Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 79. Bölüm
İslam Medeniyeti ve Edebiyat I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 78. Bölüm
İslam Altın Çağının Başlangıcı ve Bilim I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 77. Bölüm
İslam Düşüncesinde Felsefe I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 76. Bölüm
İslam Medeniyetinde Felsefe I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 75. Bölüm
Tasavvuf, Kelam ve Felsefe I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 74. Bölüm
İslam Düşüncesinde Tasavvuf, Kelam ve Felsefe | Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 73. Bölüm
Medine'de Güzel Ahlak: Güven Toplumu I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 57. Bölüm
İslam Altın Çağının Oluşum Süreci I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 55. Bölüm
İslam Düşüncesinde Tevhidin Medeniyet Boyutu I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 54. Bölüm
İslam Düşüncesinde Tevhid ve Faruki'nin Yaklaşımı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 53. Bölüm
İslam Düşüncesinin Tevhid Boyutu I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 52. Bölüm
İslam Düşünce Anlayışında Akıl ve Vahiy İlişkisi I Medeniyet Mirası 04 Eylül 2023 51. Bölüm
İslam Düşüncesinde Felsefe Anlayışı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 50. Bölüm
İslam Medeniyeti ve İslam Düşünce Anlayışı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 49. Bölüm
İslam Medeniyetinde Ramazan ve Oruç I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 48. Bölüm
Dinamik Medeniyetin Yüksek Unsuru: Tefekkür I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 47. Bölüm
Medeniyetlerde Hukuk Sistemi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 46. Bölüm
Adalet Mefhumu I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 45. Bölüm
Dünya görüşü I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 44. Bölüm
İslam medeniyeti I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 43. Bölüm
Medeniyetlerin Çöküşü ve Batı Medeniyeti I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 41. Bölüm
Medeniyetlerin Çöküşü I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 40. Bölüm
Medeniyetlerin Yükselişi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 39. Bölüm
Beşeri İlişkilerde Adab-ı Muaşeret I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 38. Bölüm
Dünyayı Etkileyen Medeniyetlerin Yükselişi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 37. Bölüm
Kadim Medeniyetlerin İnsanlığa Katkısı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 35. Bölüm
Yunan Medeniyetinin Felsefe Anlayışı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 34. Bölüm
Anadolu ve Akdeniz Medeniyetleri I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 33. Bölüm
Başka Kültürlerle Adapte Olma I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 32. Bölüm
Sezai Karakoç I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 31. Bölüm
Orta Asya, Uzak Doğu ve İran Medeniyetleri I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 30. Bölüm
Medeniyetin Temel İlkeleri I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 29. Bölüm
İslam'ın Altın Çağında Bilim I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 28. Bölüm
İslam Medeniyetinde Şehir, Mimari ve Kimlik I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 27. Bölüm
İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 26. Bölüm
Eğitim ve Öğretimde İmam Hatip Okullarının Rolü I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 25. Bölüm
Türkiye'de İmam Hatip Okulları I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 24. Bölüm
Eğitim ve Öğretimde İmam Hatip Okulları I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 23. Bölüm
İslam Medeniyeti ve Bilim I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 22. Bölüm
Bilgi ve Bilim I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 21. Bölüm
Bir Medeniyetin Şehirleşmesi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 18. Bölüm
Medeniyetlerin Kuruluş Felsefesi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 17. Bölüm
Medeniyetlerin Şehirleri I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 16. Bölüm
Medeniyet ve Şehir I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 15. Bölüm
Medeniyetin İnsan Perspektifi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 14. Bölüm
Batı Medeniyetinin Ahlak Krizi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 13. Bölüm
Medeniyet ve Ahlak İlişkisi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 12. Bölüm
İslamofobi ve Türk Düşmanlığı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 11. Bölüm
İslam Düşmanlığı ve İslam Karşıtı Irkçılık I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 10. Bölüm
Medeniyetler İttifakı Projesi I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 9. Bölüm
İmanın Şartları I Medeniyet Mirası 22 Temmuz 2023 8. Bölüm
İslam Yurdu: Kudüs I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 7. Bölüm
Evanjelizm'in Arka Planı I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 6. Bölüm
İslam ve Batı Medeniyeti I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 5. Bölüm
Kudüs I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 4. Bölüm
Mescid-i Aksa I Medeniyet Mirası 09 Ekim 2023 3. Bölüm
Osmanlı Medeniyeti I Medeniyet Mirası 09 Haziran 2023 2. Bölüm
1. Bölüm | Medeniyet Kavramı 09 Haziran 2023 1. Bölüm

Siyonizm Düşünden İşgal Gerçeğine: Filistin | Medeniyet Mirası

Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Medeniyet Mirası
04:00 İsrail'in Filistin'e Yaptığı Zulmün Tarihçesi: 1947'den 2024'e
10:00 Siyonizm Düşünden İşgal Gerçeğine: Filistin
18:00 Siyonizmin Doğuşuyla Ortaya Çıkan İsrail - Filistin Sorunu
21:45 İsrail'in En Büyük Gücü, İslam Ülkelerinin Sessizliği
25:40 Filistin Meselesini Nasıl Anlamalıyız?
35:00 İsrail Kendi Sonunu mu Hazırlıyor?
42:00 İslam Dünyası İsrailê Karşı Neden Adım Atamıyor?
45:30 İşgalci İsrail'in Medeniyet Hırsızlığı

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