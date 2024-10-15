Siyonizm Düşünden İşgal Gerçeğine: Filistin | Medeniyet Mirası
Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Medeniyet Mirası
04:00 İsrail'in Filistin'e Yaptığı Zulmün Tarihçesi: 1947'den 2024'e
10:00 Siyonizm Düşünden İşgal Gerçeğine: Filistin
18:00 Siyonizmin Doğuşuyla Ortaya Çıkan İsrail - Filistin Sorunu
21:45 İsrail'in En Büyük Gücü, İslam Ülkelerinin Sessizliği
25:40 Filistin Meselesini Nasıl Anlamalıyız?
35:00 İsrail Kendi Sonunu mu Hazırlıyor?
42:00 İslam Dünyası İsrailê Karşı Neden Adım Atamıyor?
45:30 İşgalci İsrail'in Medeniyet Hırsızlığı