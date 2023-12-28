Bir Medeniyet Bilgini: Biruni | Medeniyet Mirası
Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Karlığa ile kültür ve medeniyetimize yön veren isimlerden biri El - Biruni konuşuldu.
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Medeniyet Mirası
3:58 Bir medeniyet bilgini: Biruni
15:22 Biruni'nin günümüze ulaşmış bulunan bilimsel çalışmaları
17:53 Biruni Gazne'de neler yaptı?
28:15 Sultan ünvanını ilk kullanan Türk hükümdarı: Gazneli Mahmud
33:40 Kültür ve Medeniyetimize yön veren isimlerden: el-Biruni
48:54 Evrensel bir deha: el-Biruni
53:49 Zamanın çok ötesinde bir bilim adamı: Biruni
55:55 Bir medeniyet bilgini: Biruni
1:04:09 Bilim ışığını yakalayan alim: Biruni
1:25:01 "Yeni Biruniler yetiştirmek istiyoruz"