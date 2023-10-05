İbn-i Sina'nın Tıp Alanında Yaptığı Çalışmalar | Medeniyet Mirası
Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın katkılarıyla İbn-i Sina'nın tıp anlayışı ve tedavi yöntemleri konuşuldu
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...
Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam bilim ve fikir dünyasında çığır açan İbn-i Sina
08:30 İbn-i Sina'nın Tıp alanında yaptığı çalışmalar
18:00 İbn-i Sina'nın tıp anlayışı ve tedavi yöntemleri
56:00 İbn-i Sina'nın ortaya koyduğu tanı ve tedavi yöntemleri
01:18:00 İbn-i Sina'nın günümüzde sık rastlanan hastalıklar için verdiği tedavi yöntemleri
01:25:00 İbn-i Sina'nın dünya bilim tarihini etkileyen "El - Kanun Fi't Tıbb" eseri