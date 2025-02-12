İslam Medeniyeti Açısından Şam ve Dımaşk Bölgelerinin Önemi | Medeniyet Mirası

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

04:00 İslam Medeniyeti Açısından Şam ve Dımaşk Bölgelerinin Önemi

26:00 Şam ve Dımaşk Bölgelerinin İslam Medeniyeti Açısından Tarihi Serüveni

44:00 "İbn Haldun Sayesinde Şam, Timur Tarafından Talan Edilmek Kurtuldu"