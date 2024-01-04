Optik Bilimin Babası: İbnü'l- Heysem | Medeniyet Mirası
Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Karlığa ile modern optiğin kurucusu İbn'ül Heysem konuşuldu.
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 Optik Bilimin Babası: İbnü'l- Heysem
05:00 Modern Optiğin Kurucusu: İbnü'l- Heysem
10:00 İbnü'l- Heysem Bilim Dünyasına Neler Kazandırdı?
22:00 İbnü'l- Heysem'in Fizik, Matematik Ve Astronomi Çalışmaları
25:00 İslam Altın Çağı: Bilim, Sanat Ve Medeniyetin Zirvesi
37:40 İbnü'l- Heysem'in Bilimsel Faaliyetleri
55:00 Bütün Zamanların En Büyük Optikçisi: İbnü'l- Heysem
01:35:00 İbnü'l- Heysem'in En Önemli Eserlerinden: Kitabü'l- Menazır