Beytülhikme'nin Kuruluşu ve Tarihi I Medeniyet Mirası

İslam medeniyetinin altın çağı nasıl teşekkül etti?

Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle yayında...

00:00 Medeniyet Mirası

04:15 İslam'a Saldırının Sebebi Bir Medeniyet Problemi mi?

08:30 Kur'an'a Yapılan Bu Saygısızlığa Dünya Neden Sessiz Kalıyor?

20:20 Kur'an Yakılma Olayına Gerekli Tepki Verildi mi?

22:50 İslam'a Yapılan Saldırıların Önüne Nasıl Geçilir?

31:45 İslam'a Saldırının Sebebi Bir Medeniyet Problemi mi?

35:25 Orta Çağ İslam İlim ve Kültür Araştırma Merkezleri: Beytülhikme

40:00 İslam Medeniyetinin Altın Çağı Nasıl Teşekkül Etti?

45:58 İslam Medeniyetinin Altın Çağları: Beytülhikme ve Tercüme Hareketleri

50:00 Beytülhikme'nin Kuruluşu ve Tarihi Serüveni

01:10:15 İslam Medeniyetinin Altın Çağı Ne Zaman ve Nasıl Başladı?

01:17:00 Beytülhikme'nin İslam Medeniyetine Etkileri

01:30:00 Beytülhikme'de ne tür tercümeler yapıldı?