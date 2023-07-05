Beytülhikme'nin Kuruluşu ve Tarihi I Medeniyet Mirası
İslam medeniyetinin altın çağı nasıl teşekkül etti?
Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle yayında...
00:00 Medeniyet Mirası
04:15 İslam'a Saldırının Sebebi Bir Medeniyet Problemi mi?
08:30 Kur'an'a Yapılan Bu Saygısızlığa Dünya Neden Sessiz Kalıyor?
20:20 Kur'an Yakılma Olayına Gerekli Tepki Verildi mi?
22:50 İslam'a Yapılan Saldırıların Önüne Nasıl Geçilir?
31:45 İslam'a Saldırının Sebebi Bir Medeniyet Problemi mi?
35:25 Orta Çağ İslam İlim ve Kültür Araştırma Merkezleri: Beytülhikme
40:00 İslam Medeniyetinin Altın Çağı Nasıl Teşekkül Etti?
45:58 İslam Medeniyetinin Altın Çağları: Beytülhikme ve Tercüme Hareketleri
50:00 Beytülhikme'nin Kuruluşu ve Tarihi Serüveni
01:10:15 İslam Medeniyetinin Altın Çağı Ne Zaman ve Nasıl Başladı?
01:17:00 Beytülhikme'nin İslam Medeniyetine Etkileri
01:30:00 Beytülhikme'de ne tür tercümeler yapıldı?