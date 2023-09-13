Farabi'nin Erdemli Şehir Anlayışı | Medeniyet Mirası

Erdemli şehirlerin oluşabilmesi için gerekli olan şartlar neler?

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası sizlerle... Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.



02:00 Doğa yasaları ne zaman felakete dönüşür?

04:15 Farabi'nin "Erdemli Şehir" anlayışı

14:30 Erdemli şehirlerin oluşabilmesi için gerekli olan şartlar neler?

19:30 İslam düşüncesinin şehir tasavvuru

22:00 Doğaya duyarlı şehirleri nasıl imar geliştiririz?

29:00 Farabi'nin "Erdemli Şehir" anlayışı

33:30 Güvenli şehirler nasıl inşa edilir?

41:00 Farabi'nin erdemli şehrinin özellikleri nelerdir?

54:00 Erdemli şehirlerin kurulmasında güzel ahlakın önemi

01:05:00 Şehirlerin insan mutluluğu üzerindeki etkileri

01:13:00 Farabi'nin erdemli şehir modeli günümüze nasıl uyarlanabilir?

01:20:00 Erdemli şehirlerin yöneticileri nasıl olmalı?

01:27:00 İslam düşüncesinin şehir tasavvuru

01:38:00 Farabi'nin ilimler tasnifi ve mantık anlayışı