Sultan Baybars'ın Mücadeleleri İslam Medeniyetine Nasıl Yön Verdi? | Medeniyet Mirası

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

04:00 Memlükler, İslam Medeniyetine Nasıl Katkılar Sağladı?

30:00 Mısır İle Çevresinde Kurulan Devletler ve Medeniyete Katkıları

32:00 Sultan Baybars Neden "Memlüklerin Kurucusu" Olarak Anılır?

34:00 Aynicalut Zaferi İslam Medeniyeti Açısından Nasıl Bir Önem Taşır?

36:00 Sultan Baybars'ın Mücadeleleri İslam Medeniyetine Nasıl Yön Verdi?

39:00 Memlükler Döneminde İlim ve Kültür Nasıl Zirveye Ulaştı?

44:30 Fahreddin Er - Razi Yaşadığı Çağa Hangi Katkıları Sundu?