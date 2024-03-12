Allah Neden Kendisine İbadet Edilmesini İster? | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Halis Aydemir ve Sosyolog Yusuf Özkan Özburun konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

10:00 Hoş Geldin On Bir Ayın Sultanı "Ramazan"

13:30 Allah Neden Kendisine İbadet Edilmesini İster?

19:00 İmanda Samimiyetin Göstergesi: İbadet

36:00 Allah İle Kul Arasındaki Kutlu Bağ: İbadet

44:00 Allah'a Yaraşır Bir Kul Olmak İçin Ne Yapmalıyız?

51:00 İbadetlerin Sosyal Hayata ve Ahlaki Davranışlara Etkisi

01:01:00 Varlıktaki Sürekli Yaratıışa Şahitlik: İbadet

01:12:00 Allah İle Olan İlişkimiz Yaradılanla İlişkimize Nasıl Yansır?

01:14:00 İnsanlara Karşı Davranışlarımız Allah İle İlişkimizi Nasıl Etkiler?

01:16:00 Nasıl "Salih Bir Kul" Olunur?

01:40:00 İnsanın Özüyle İrtibat Kurmasında İbadetlerin Önemi