Sahur Sevinci
Allah Neden Kendisine İbadet Edilmesini İster? | Sahur Sevinci
İnsanlara Karşı Davranışlarımız Allah İle İlişkimizi Nasıl Etkiler?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Halis Aydemir ve Sosyolog Yusuf Özkan Özburun konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
10:00 Hoş Geldin On Bir Ayın Sultanı "Ramazan"
13:30 Allah Neden Kendisine İbadet Edilmesini İster?
19:00 İmanda Samimiyetin Göstergesi: İbadet
36:00 Allah İle Kul Arasındaki Kutlu Bağ: İbadet
44:00 Allah'a Yaraşır Bir Kul Olmak İçin Ne Yapmalıyız?
51:00 İbadetlerin Sosyal Hayata ve Ahlaki Davranışlara Etkisi
01:01:00 Varlıktaki Sürekli Yaratıışa Şahitlik: İbadet
01:12:00 Allah İle Olan İlişkimiz Yaradılanla İlişkimize Nasıl Yansır?
01:14:00 İnsanlara Karşı Davranışlarımız Allah İle İlişkimizi Nasıl Etkiler?
01:16:00 Nasıl "Salih Bir Kul" Olunur?
01:40:00 İnsanın Özüyle İrtibat Kurmasında İbadetlerin Önemi