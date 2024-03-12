Müslüman Şahsiyetin Vazgeçilmez Değeri: Vefa | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu ve DİB Başkanlık Vaizi Cemal Vanlıoğlu konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:00 İbrahim Suresi 38 / 41. Ayetler

12:00 Müslüman Şahsiyetin Vazgeçilmez Değeri: Vefa

13:30 Mü'minin Allah'a Karşı Olan Sadakati: Ahde Vefa

19:30 Kur'an'da Vefa Kelimesi Hangi Bağlamlarda Yer Alır?

20:30 Allah, Kullarından Hangi Konuda Ahit Almıştır?

25:30 Allah'a Karşı Vefanın Göstergesi: Emir Bi'l- Ma'ruf Nehiy Ani'l - Münker

33:15 Sahabe Hayatında Vefa Nasıl Görülmüştür?

35:15 Bir Kulluk Kaidesi: Vefalı Olmak

38:15 Korunması Gereken Bir Emanet: Ahde Veda

40:00 Güzel Ahlakın ve Vefanın En Güzel Örneği: Hz. Muhammed (S.A.V.)

53:00 Vefa Ahlaki Değerlerimizi Nasıl Besler?

55:25 Modern Dünyada Vefa Değeri Unutuluyor mu?

01:00:00 Modern Dünyada Vefa Nasıl Korunabilir?

01:02:00 Anne ve Babaya Gösterilen Vefanın Önemi Nedir?

01:13:00 Anne ve Babaya Karşı Edep Nasıl Olmalı?

01:16:00 Bir Kulluk Kaidesi: Vefalı Olmak

01:18:00 Modern Dünyada Vefa Nasıl Korunabilir?

01:21:00 İnsanın Sahip Olduğu En Yüce Haslet: Vefa