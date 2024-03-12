Sahur Sevinci
Müslüman Şahsiyetin Vazgeçilmez Değeri: Vefa | Sahur Sevinci
Anne ve Babaya Karşı Edep Nasıl Olmalı?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu ve DİB Başkanlık Vaizi Cemal Vanlıoğlu konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
03:00 İbrahim Suresi 38 / 41. Ayetler
12:00 Müslüman Şahsiyetin Vazgeçilmez Değeri: Vefa
13:30 Mü'minin Allah'a Karşı Olan Sadakati: Ahde Vefa
19:30 Kur'an'da Vefa Kelimesi Hangi Bağlamlarda Yer Alır?
20:30 Allah, Kullarından Hangi Konuda Ahit Almıştır?
25:30 Allah'a Karşı Vefanın Göstergesi: Emir Bi'l- Ma'ruf Nehiy Ani'l - Münker
33:15 Sahabe Hayatında Vefa Nasıl Görülmüştür?
35:15 Bir Kulluk Kaidesi: Vefalı Olmak
38:15 Korunması Gereken Bir Emanet: Ahde Veda
40:00 Güzel Ahlakın ve Vefanın En Güzel Örneği: Hz. Muhammed (S.A.V.)
53:00 Vefa Ahlaki Değerlerimizi Nasıl Besler?
55:25 Modern Dünyada Vefa Değeri Unutuluyor mu?
01:00:00 Modern Dünyada Vefa Nasıl Korunabilir?
01:02:00 Anne ve Babaya Gösterilen Vefanın Önemi Nedir?
01:13:00 Anne ve Babaya Karşı Edep Nasıl Olmalı?
01:16:00 Bir Kulluk Kaidesi: Vefalı Olmak
01:18:00 Modern Dünyada Vefa Nasıl Korunabilir?
01:21:00 İnsanın Sahip Olduğu En Yüce Haslet: Vefa