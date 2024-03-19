Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Tövbe ve İstiğfar | Sahur Sevinci 19.03.2024
Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeden tövbemizi nasıl yapmalıyız?
Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 9. bölümüne Sanatçı Ahmet Özhan ve Doç. Dr. Enver Osman Kaan konuk oldu.
04:00 Ruhun Allah'a Açılışını ve Yücelişini Hedefleyen Dua: Tövbe
07:30 Allah'ın Engin Rahmeti: Tövbe
11:10 Günahtan Dönüp Allah'a Yönelme: Tövbe
16:30 Günah İşleyen İnsanın Kurtuluş ve Allah'a Sığınma Kapısı: Tövbe
23:00 Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Tövbe ve İstiğfar
34:00 Nedamet ve Ümidin Adı: Tövbe
43:00 Allah'ın Rahmetinden Ümidi Kesmeden Tövbemizi Nasıl Yapmalıyız?
47:15 İnsan Kainatın Özü Olma Vasfını Nasıl Korur?
51:00 Allah'a Sığınarak Bağış Dilenme: Tövbe
01:03:00 Nasuh Tövbe Nedir?
01:07:00 Tövbe İle İstiğfar Arasındaki Fark Nedir?
01:20:00 Günahtan Dönüp Allah'a Yönelme: Tövbe
01:29:00 Müslümanın Tövbe Adabı Nasıl Olmalı?