Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Tövbe ve İstiğfar | Sahur Sevinci 19.03.2024

Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeden tövbemizi nasıl yapmalıyız?

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 9. bölümüne Sanatçı Ahmet Özhan ve Doç. Dr. Enver Osman Kaan konuk oldu.

04:00 Ruhun Allah'a Açılışını ve Yücelişini Hedefleyen Dua: Tövbe

07:30 Allah'ın Engin Rahmeti: Tövbe

11:10 Günahtan Dönüp Allah'a Yönelme: Tövbe

16:30 Günah İşleyen İnsanın Kurtuluş ve Allah'a Sığınma Kapısı: Tövbe

23:00 Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Tövbe ve İstiğfar

34:00 Nedamet ve Ümidin Adı: Tövbe

43:00 Allah'ın Rahmetinden Ümidi Kesmeden Tövbemizi Nasıl Yapmalıyız?

47:15 İnsan Kainatın Özü Olma Vasfını Nasıl Korur?

51:00 Allah'a Sığınarak Bağış Dilenme: Tövbe

01:03:00 Nasuh Tövbe Nedir?

01:07:00 Tövbe İle İstiğfar Arasındaki Fark Nedir?

01:20:00 Günahtan Dönüp Allah'a Yönelme: Tövbe

01:29:00 Müslümanın Tövbe Adabı Nasıl Olmalı?