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Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Tövbe ve İstiğfar | Sahur Sevinci 19.03.2024 19 Mart 2024 8. Bölüm
Kur'an'da İmani ve Ahlaki Bir Tavır Olarak "Sabır" | Sahur Sevinci 18.03.2024 19 Mart 2024 8. Bölüm
Duanın Kabul Olduğu Özel Vakitler Var Mı? | Sahur Sevinci 17.03.2024 18 Mart 2024 7. Bölüm
Namazın Ruh Sağlığı İle İlişkisi | Sahur Sevinci 15.03.2024 18 Mart 2024 5. Bölüm
Allah'a Karşı Kulluk Duyarlılığı İbadet Bilinci | Sahur Sevinci 14.04.2024 18 Mart 2024 4. Bölüm
İslam'ın temel esasları: İman ve İnanç | Sahur Sevinci 13.03.2024 15 Mart 2024 3. Bölüm
Manevi Hazineleriyle Oruç | Sahur Sevinci 12.03.2024 13 Mart 2024 2. Bölüm
Ramazan Ayının Manevi İklimi | Sahur Sevinci 11.03.2024 13 Mart 2024 1. Bölüm
Ramazan Kazanımları ve Bayram | Sahur Sevinci 20.04.2023 24 Şubat 2024
Aile İçi Birlik ve Beraberlik | Sahur Sevinci 19.04.2023 24 Şubat 2024
İstikamet Rehberinin İndiği Gece: Kadir Gecesi | Sahur Sevinci 18.04.2023 24 Şubat 2024
Kadir Gecesi'nin gizlenmesinin sebebi I Sahur Sevinci 17.04.2023 24 Şubat 2024
Asgari Ölçüleri Aşan İrade: Takva I Sahur Sevinci 16.04.2023 28 Şubat 2024
Hakikate giden yolda insanı ne bekler? I Sahur Sevinci 15.04.2023 28 Şubat 2024
İslam'ın sanata bakış açısı I Sahur Sevinci 14.04.2023 28 Şubat 2024
Asr Suresi'nin Mana ve Hikmeti | Sahur Sevinci 13.04.2023 24 Şubat 2024
Diyanet'in deprem bölgesindeki çalışmaları neler? I Sahur Sevinci 12.04.2023 24 Şubat 2024
Hz. Peygamberimizin (SAV) Tebliğ Metodu I Sahur Sevinci 11.04.2023 28 Şubat 2024
Tefekkürün Bir Sınırı Var mıdır? | Sahur Sevinci 24 Şubat 2024
Ramazan'da Nefs Muhasebesi İtikaf | Sahur Sevinci 09.04.2023 24 Şubat 2024
İslam Düşünce Geleneğinde "Adalet" | Sahur Sevinci 24 Şubat 2024
Osmanlı'nın yardım eli: Zimem defteri geleneği I Sahur Sevinci 07.04.2023 24 Şubat 2024
Bir Müslüman'ın Aileye Bakış Açısı Nasıl Olmalı? I Sahur Sevinci 06.04.2023 24 Şubat 2024
Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri Nedir? I Sahur Sevinci 05.04.2023 24 Şubat 2024
İnsanın musibet karşısında duruşu nasıl olmalı? I Sahur Sevinci 04.04.2023 24 Şubat 2024
Kamil bir imanın ölçüsü: Güzel Ahlak I Sahur Sevinci 03.04.2023 24 Şubat 2024
Şükür ve hamd arasındaki fark nedir? I Sahur Sevinci 02.04.2023 24 Şubat 2024
Ahlaki bir erdem olarak sabır | Sahur Sevinci 01.04.2023 24 Şubat 2024
Ramazan'da Tövbe ve İstiğfar | Sahur Sevinci 31.03.2023 24 Şubat 2024
İslam'da Ticaret Hukuku ve Ahlakı | Sahur Sevinci 30.03.2023 24 Şubat 2024
Kur'an-ı Kerim'de Geçen Peygamber Duaları | Sahur Sevinci 29.03.2023 24 Şubat 2024
İnfakın Toplumsal Faydaları ve Etkileri Nelerdir? I Sahur Sevinci 28.03.2023 24 Şubat 2024
Müminin miracı: Namaz I Sahur Sevinci 27.03.2023 24 Şubat 2024
İmanda Samimiyetin Göstergesi: İbadet | Sahur Sevinci 26.03.2023 24 Şubat 2024
Şuurlu bir imana sahip olmak | Sahur Sevinci 25.03.2023 24 Şubat 2024
Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan | Sahur Sevinci 23.03.2023 24 Şubat 2024

Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Tövbe ve İstiğfar | Sahur Sevinci 19.03.2024

Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeden tövbemizi nasıl yapmalıyız?

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 9. bölümüne Sanatçı Ahmet Özhan ve Doç. Dr. Enver Osman Kaan konuk oldu.

04:00 Ruhun Allah'a Açılışını ve Yücelişini Hedefleyen Dua: Tövbe
07:30 Allah'ın Engin Rahmeti: Tövbe
11:10 Günahtan Dönüp Allah'a Yönelme: Tövbe
16:30 Günah İşleyen İnsanın Kurtuluş ve Allah'a Sığınma Kapısı: Tövbe
23:00 Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Tövbe ve İstiğfar
34:00 Nedamet ve Ümidin Adı: Tövbe
43:00 Allah'ın Rahmetinden Ümidi Kesmeden Tövbemizi Nasıl Yapmalıyız?
47:15 İnsan Kainatın Özü Olma Vasfını Nasıl Korur?
51:00 Allah'a Sığınarak Bağış Dilenme: Tövbe
01:03:00 Nasuh Tövbe Nedir?
01:07:00 Tövbe İle İstiğfar Arasındaki Fark Nedir?
01:20:00 Günahtan Dönüp Allah'a Yönelme: Tövbe
01:29:00 Müslümanın Tövbe Adabı Nasıl Olmalı?

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