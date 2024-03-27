Savaş Barkçin: Ölçü, İnsanı Yolda Tutar | Sahur Sevinci

İslam'ın Tedbir ve Tevekkül Anlayışı Nasıldır?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Yazar Dr. Savaş Şafak Barkçin ve Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

04:00 Sonsuz Rahmet ve Mağfiret Ayı: Ramazan

10:00 Sabır, Teslimiyet ve Tevekkül Ayı: Ramazan

16:00 Süreçte Elinden Geleni Yaparak Sonucu Allah'a Bırakmak: Tevekkül

22:30 Tedbir ve Tevekkül Noktasında Müslümana Düşen Görevler Neler?

25:00 İslam'ın Tedbir ve Tevekkül Anlayışı Nasıldır?

32:00 Tedbirleri Aldıktan Sonra Allah'ın Verdiği Neticeye Razı Olmak: Tevekkül

34:15 Tedbir, Tevekkül ve Teslimiyet Arasında Denge Nasıl Olmalı?

01:01:00 Allah'a Gönül Huzuruyla Teslimiyet Göstermek: Tevekkül

01:10:00 Allah'a Güvenip, Akıbetinden Endişe Etmemek: Tevekkül