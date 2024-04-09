Sıla-i Rahimin Kişinin Ruh Dünyasına Ve Toplum Huzuruna Katkısı Nedir? | Sahur Sevinci

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Sultan Ahmet Camii Emekli İmam Hatibi Emrullah Hatipoğlu ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Demirci konuk oldu.