Sahur Sevinci
Tebliğ Yaparken İnsanları İncitmemek Neden Önemlidir? | Sahur Sevinci
Ramazan Ayının Manevi Atmosferi Toplumsal Hayata Nasıl Yansıyor?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Doç. Dr. Fatih Kurt ve Rap Sanatçısı Resul Aydemir konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
02:00 Fetih Suresi
11:00 Balkan Coğrafyasında Ramazan Ayı Nasıl Yaşanıyor?
13:30 Ramazan Ayının Manevi Atmosferi Toplumsal Hayata Nasıl Yansıyor?
19:15 İslam'da Tebliğin Üslubu Nasıl Olmalıdır?
31:00 Tebliğde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler?
41:00 Bütün Mü'minlere Bir Vazife "Tebliğ"
46:00 Tebliğ Vazifesini İfa Edebilmek İçin Kendimizi Nasıl Yetiştirmeliyiz?
48:15 Tebliğ Vazifesini İfa Ederken Sabır Göstermenin Önemi
51:00 Peygamberimizin (S.A.V.) Tebliğ Hassasiyeti Nasıldı?
54:30 Tebliğde Gençlere Nasıl Hitap Edilmeli?
01:10:00 Tebliğ Yaparken İnsanları İncitmemek Neden Önemlidir?
01:14:00 Hz. Peygamber'in Tebliğ Metodu Nasıldı?
01:23:00 Tebliğ Görevini İfa Etmeye Nereden Başlamalıyız?
01:27:00 Peygamberimizin Tebliğ Hassasiyeti Nasıldı?
01:31:00 Tebliğde Sabır ve Samimiyetin Rolü
01:38:00 Tebliğde Gençlere Nasıl Hitap Edilmeli?