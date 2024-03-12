Tebliğ Yaparken İnsanları İncitmemek Neden Önemlidir? | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Doç. Dr. Fatih Kurt ve Rap Sanatçısı Resul Aydemir konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

02:00 Fetih Suresi

11:00 Balkan Coğrafyasında Ramazan Ayı Nasıl Yaşanıyor?

13:30 Ramazan Ayının Manevi Atmosferi Toplumsal Hayata Nasıl Yansıyor?

19:15 İslam'da Tebliğin Üslubu Nasıl Olmalıdır?

31:00 Tebliğde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler?

41:00 Bütün Mü'minlere Bir Vazife "Tebliğ"

46:00 Tebliğ Vazifesini İfa Edebilmek İçin Kendimizi Nasıl Yetiştirmeliyiz?

48:15 Tebliğ Vazifesini İfa Ederken Sabır Göstermenin Önemi

51:00 Peygamberimizin (S.A.V.) Tebliğ Hassasiyeti Nasıldı?

54:30 Tebliğde Gençlere Nasıl Hitap Edilmeli?

01:10:00 Tebliğ Yaparken İnsanları İncitmemek Neden Önemlidir?

01:14:00 Hz. Peygamber'in Tebliğ Metodu Nasıldı?

01:23:00 Tebliğ Görevini İfa Etmeye Nereden Başlamalıyız?

01:27:00 Peygamberimizin Tebliğ Hassasiyeti Nasıldı?

01:31:00 Tebliğde Sabır ve Samimiyetin Rolü

01:38:00 Tebliğde Gençlere Nasıl Hitap Edilmeli?