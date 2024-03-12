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Sahur Sevinci

Kadir Gecesini Konu Alan Ayet-i Kerimeler Nelerdir? | Sahur Sevinci

Kur'an-ı Kerim'e Gönül Veren İnsanın Hayatı Nasıl Dönüşüyor?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk ve Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci
03:00 Fatır Suresi
12:00 Kur'an-ı Kerim'in İndirildiği Gece: Kadir Gecesi
22:00 Kur'an-ı Kerim'i Nasıl Doğru Anlayabiliriz?
26:00 "Hayat her mü'min için bir okuldur"
28:00 Kur'an-ı Kerim'e Gönül Veren İnsanın Hayatı Nasıl Dönüşüyor?
29:30 "Kur'an İnsanı Onurlu Hale Getiriyor"
32:00 Kur'an-ı Kerim'in Mucizesini Nasıl Anlamalıyız?
34:30 "Dikkatle Dinlenildiğinde Kur'an İnsanı Dönüştürüyor?
43:00 Kur'an-ı Kerim'in Mucizesini Nasıl Anlamalıyız?
50:00 Manevi Mevsimin En Kutlu Dilimi: Kadir Gecesi
56:00 Kadir Gecesini Konu Alan Ayet-i Kerimeler
58:30 Hadis-i Şerifler Işığında Kadir Gecesi'nin Önemi
01:01:00 "Ramazan Ayı, Müslüman Hayatı İçin Bir Model Sunuyor"
01:04:00 "Kur'an-ı Kerim Duygularımıza ve Düşüncelerimize Hükmetmeli"
01:05:30 Kur'an-ı Kerim'e Gönül Veren İnsanın Hayatı Nasıl Dönüşüyor?
01:13:00 Tabiatı Tevhid Bilinciyle Okumak Nasıl Olur?
01:18:00 "Kur'an-ı Kerim Bizi Taklitten Tahkike Çağırıyor"

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Sahur Sevinci

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