Kadir Gecesini Konu Alan Ayet-i Kerimeler Nelerdir? | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk ve Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:00 Fatır Suresi

12:00 Kur'an-ı Kerim'in İndirildiği Gece: Kadir Gecesi

22:00 Kur'an-ı Kerim'i Nasıl Doğru Anlayabiliriz?

26:00 "Hayat her mü'min için bir okuldur"

28:00 Kur'an-ı Kerim'e Gönül Veren İnsanın Hayatı Nasıl Dönüşüyor?

29:30 "Kur'an İnsanı Onurlu Hale Getiriyor"

32:00 Kur'an-ı Kerim'in Mucizesini Nasıl Anlamalıyız?

34:30 "Dikkatle Dinlenildiğinde Kur'an İnsanı Dönüştürüyor?

43:00 Kur'an-ı Kerim'in Mucizesini Nasıl Anlamalıyız?

50:00 Manevi Mevsimin En Kutlu Dilimi: Kadir Gecesi

56:00 Kadir Gecesini Konu Alan Ayet-i Kerimeler

58:30 Hadis-i Şerifler Işığında Kadir Gecesi'nin Önemi

01:01:00 "Ramazan Ayı, Müslüman Hayatı İçin Bir Model Sunuyor"

01:04:00 "Kur'an-ı Kerim Duygularımıza ve Düşüncelerimize Hükmetmeli"

01:05:30 Kur'an-ı Kerim'e Gönül Veren İnsanın Hayatı Nasıl Dönüşüyor?

01:13:00 Tabiatı Tevhid Bilinciyle Okumak Nasıl Olur?

01:18:00 "Kur'an-ı Kerim Bizi Taklitten Tahkike Çağırıyor"