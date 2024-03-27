Erdemli Toplum İnşası İçin Helal Kazancın Önemi | Sahur Sevinci

İslam'da Helal Lokmanın Önemi Nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Prof. Dr. Saffet Köse ve İlahiyatçı - Yazar Osman Egin konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

04:00 Af, Rahmet ve Mağfiret Ayı: Ramazan

07:30 Kur'an'da Geçen Helal ve Tayyibat Kavramlarını Nasıl Anlamalıyız?

12:00 İslam Dininde Helal Kazancın Önemi

14:30 Erdemli Toplum İnşası İçin Helal Kazancın Önemi

21:30 Müslümanın Helal Lokma Hassasiyeti Nasıl Olmalı?

26:30 Oruç İbadetinin Helal Bilinci Oluşturmadaki Rolü

28:30 Helal Kazancın Ölçüleri ve Haramdan Korunma Yolları

34:00 İslam'da Helal Lokmanın Önemi Nedir?

36:20 Müslümanın Helal ve Haram Hassasiyeti Nasıl Olmalı?

55:00 Kazancımızın Helalliği Rabbimizle İlişkimizi Nasıl Etkiler?

57:30 Haram Yiyen Helal Davranabilir mi?

01:02:00 Helal Kazancın İnsan Hayatına Maddi ve Manevi Etkileri

01:15:00 Helal Kazancın Harama Dönüşmemesi İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?

01:21:00 Çocukları İslam Fıtratı Üzerine Yetiştirmede Helal Kazancın Önemi