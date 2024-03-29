İtikaf Nedir ve Nasıl Yapılır? | Sahur Sevinci

İtikaf Maneviyat Bilincine Nasıl Katkı Sağlar?

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Prof. Dr. Kemal Yıldız ve Doç. Dr. Turgay Şirin konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

08:00 Birlik ve Beraberlik Ayı: Ramazan-ı Şerif

11:30 İbadet ve Kulluğu Derinlemesine İdrak Vesilesi: İtikaf

20:00 Maddi İlgilerden Uzaklaşarak Allah'a Yönelme: İtikaf

21:30 İtikaf Nedir ve Nasıl Yapılır?

27:00 Allah'a Tam Bir Teslimiyetle İbadet İçin Ayrılan Zaman: İtikaf

37:00 Kişinin Sıradan Davranışlardan Uzak Kalarak Allah'a Yönelmesi: İtikaf

52:00 Kadim Bir Kulluk Geleneği Olarak İtikaf

01:04:00 Nefsi Terbiye Etmeye Bir Vesile: İtikaf

01:09:00 İtikaf Maneviyat Bilincine Nasıl Katkı Sağlar?

01:13:00 İtikaf İbadetinin Ruh Sağlığına Faydaları