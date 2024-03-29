VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
İtikaf Nedir ve Nasıl Yapılır? | Sahur Sevinci 29 Mart 2024 18. Bölüm
Allah'ın İnsan Üzerindeki Tecellisi En Fazla Olan İsmi Hangisidir? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 17. Bölüm
Ashab-ı Kiramın Peygamber Efendimiz'e Muhabbeti Nasıldı? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 16. Bölüm
Huzurlu Bir Aileyi Nasıl İnşa Edebiliriz? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 15. Bölüm
Erdemli Toplum İnşası İçin Helal Kazancın Önemi | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 14. Bölüm
Savaş Barkçin: Ölçü, İnsanı Yolda Tutar | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 13. Bölüm
Hayati İnanç: Kamil İnsan Aczini İdrak Edendir | Sahur Sevinci 29 Mart 2024 12. Bölüm
Mekke, Medine ve Kudüs Neden Önemli? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 10. Bölüm
Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Tövbe ve İstiğfar | Sahur Sevinci 19.03.2024 27 Mart 2024 9. Bölüm
Kur'an'da İmani ve Ahlaki Bir Tavır Olarak "Sabır" | Sahur Sevinci 18.03.2024 27 Mart 2024 8. Bölüm
Duanın Kabul Olduğu Özel Vakitler Var Mı? | Sahur Sevinci 17.03.2024 18 Mart 2024 7. Bölüm
Namazın Ruh Sağlığı İle İlişkisi | Sahur Sevinci 15.03.2024 27 Mart 2024 5. Bölüm
Allah'a Karşı Kulluk Duyarlılığı İbadet Bilinci | Sahur Sevinci 14.04.2024 18 Mart 2024 4. Bölüm
İslam'ın temel esasları: İman ve İnanç | Sahur Sevinci 13.03.2024 15 Mart 2024 3. Bölüm
Manevi Hazineleriyle Oruç | Sahur Sevinci 12.03.2024 13 Mart 2024 2. Bölüm
Ramazan Ayının Manevi İklimi | Sahur Sevinci 11.03.2024 13 Mart 2024 1. Bölüm
Ramazan Kazanımları ve Bayram | Sahur Sevinci 20.04.2023 24 Şubat 2024
Aile İçi Birlik ve Beraberlik | Sahur Sevinci 19.04.2023 24 Şubat 2024
İstikamet Rehberinin İndiği Gece: Kadir Gecesi | Sahur Sevinci 18.04.2023 24 Şubat 2024
Kadir Gecesi'nin gizlenmesinin sebebi I Sahur Sevinci 17.04.2023 24 Şubat 2024
Asgari Ölçüleri Aşan İrade: Takva I Sahur Sevinci 16.04.2023 28 Şubat 2024
Hakikate giden yolda insanı ne bekler? I Sahur Sevinci 15.04.2023 28 Şubat 2024
İslam'ın sanata bakış açısı I Sahur Sevinci 14.04.2023 28 Şubat 2024
Asr Suresi'nin Mana ve Hikmeti | Sahur Sevinci 13.04.2023 24 Şubat 2024
Diyanet'in deprem bölgesindeki çalışmaları neler? I Sahur Sevinci 12.04.2023 24 Şubat 2024
Hz. Peygamberimizin (SAV) Tebliğ Metodu I Sahur Sevinci 11.04.2023 28 Şubat 2024
Tefekkürün Bir Sınırı Var mıdır? | Sahur Sevinci 24 Şubat 2024
Ramazan'da Nefs Muhasebesi İtikaf | Sahur Sevinci 09.04.2023 24 Şubat 2024
İslam Düşünce Geleneğinde "Adalet" | Sahur Sevinci 24 Şubat 2024
Osmanlı'nın yardım eli: Zimem defteri geleneği I Sahur Sevinci 07.04.2023 24 Şubat 2024
Bir Müslüman'ın Aileye Bakış Açısı Nasıl Olmalı? I Sahur Sevinci 06.04.2023 24 Şubat 2024
Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri Nedir? I Sahur Sevinci 05.04.2023 24 Şubat 2024
İnsanın musibet karşısında duruşu nasıl olmalı? I Sahur Sevinci 04.04.2023 24 Şubat 2024
Kamil bir imanın ölçüsü: Güzel Ahlak I Sahur Sevinci 03.04.2023 24 Şubat 2024
Şükür ve hamd arasındaki fark nedir? I Sahur Sevinci 02.04.2023 24 Şubat 2024
Ahlaki bir erdem olarak sabır | Sahur Sevinci 01.04.2023 24 Şubat 2024
Ramazan'da Tövbe ve İstiğfar | Sahur Sevinci 31.03.2023 24 Şubat 2024
İslam'da Ticaret Hukuku ve Ahlakı | Sahur Sevinci 30.03.2023 24 Şubat 2024
Kur'an-ı Kerim'de Geçen Peygamber Duaları | Sahur Sevinci 29.03.2023 24 Şubat 2024
İnfakın Toplumsal Faydaları ve Etkileri Nelerdir? I Sahur Sevinci 28.03.2023 24 Şubat 2024
Müminin miracı: Namaz I Sahur Sevinci 27.03.2023 24 Şubat 2024
İmanda Samimiyetin Göstergesi: İbadet | Sahur Sevinci 26.03.2023 24 Şubat 2024
Şuurlu bir imana sahip olmak | Sahur Sevinci 25.03.2023 24 Şubat 2024
Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan | Sahur Sevinci 23.03.2023 24 Şubat 2024

İtikaf Nedir ve Nasıl Yapılır? | Sahur Sevinci

İtikaf Maneviyat Bilincine Nasıl Katkı Sağlar?

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Prof. Dr. Kemal Yıldız ve Doç. Dr. Turgay Şirin konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci
08:00 Birlik ve Beraberlik Ayı: Ramazan-ı Şerif
11:30 İbadet ve Kulluğu Derinlemesine İdrak Vesilesi: İtikaf
20:00 Maddi İlgilerden Uzaklaşarak Allah'a Yönelme: İtikaf
21:30 İtikaf Nedir ve Nasıl Yapılır?
27:00 Allah'a Tam Bir Teslimiyetle İbadet İçin Ayrılan Zaman: İtikaf
37:00 Kişinin Sıradan Davranışlardan Uzak Kalarak Allah'a Yönelmesi: İtikaf
52:00 Kadim Bir Kulluk Geleneği Olarak İtikaf
01:04:00 Nefsi Terbiye Etmeye Bir Vesile: İtikaf
01:09:00 İtikaf Maneviyat Bilincine Nasıl Katkı Sağlar?
01:13:00 İtikaf İbadetinin Ruh Sağlığına Faydaları

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Yön Veren Kadınlar
-->
Gönül Coğrafyamız
-->
Lugat
-->
Hac Sohbetleri
-->
Hadis İklimi
-->
Hekimce
-->
Son Davet
-->
Rahmet Elçisi
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı