Hayati İnanç: Kamil İnsan Aczini İdrak Edendir | Sahur Sevinci

İnsanı Ahlak Sahibi Yapan Esas Özellik Nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Emirgan Hamid-i Evvel Camii Müezzini Aziz Hardal ve Şair - Yazar Hayati İnanç konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

06:00 Maddi ve Manevi Arınma İklimi: Ramazan

10:00 İmanın Kemale Ermesi İçin Bir Gereklilik: Güzel Ahlak

13:30 İnsanı Asli Cevheriyle Tanıştıran Bir Haslet: Güzel Ahlak

20:00 Naat-ı Şerif - Ruhum Sana Aşık

26:00 İmanı Kemale Erdiren En Temel Özellik: Güzel Ahlak

28:30 İnsanı Ahlak Sahibi Yapan Esas Özellik Nedir?

32:00 Kulu Rabbine Yakınlaştıran Bir Kapı: Güzel Ahlak

37:00 Toplumsal Açıdan Ahlakın Önemi

44:00 İmani Yönden Bir Olgunluk Göstergesi: Güzel Ahlak

47:30 İnsanı "Varlıkların En Şereflisi" Vasfına Erdiren Sır: Güzel Ahlak

51:45 Güzel Ahlak Sahibi Bir Müminde Bulunması Gereken Temel Ahlaki İlkeler

55:30 İslam Ahlakının Gündelik Hayata Yansımaları

58:00 Naat-ı Şerif / Sevdim Seni Ben Sevmeye Layık Diye Sevdim

01:01:00 Güzel Ahlakın Alametleri Nelerdir?

01:07:00 İbadetlerdeki Samimiyetin Göstergesi: Güzel Ahlak

01:11:00 Babanın Evladına Vereceği En Güzel Hediye: Güzel Ahlak

01:21:00 İnsanı "Varlıkların En Şereflisi" Vasfına Erdiren Sır: Güzel Ahlak