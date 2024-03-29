Hayati İnanç: Kamil İnsan Aczini İdrak Edendir | Sahur Sevinci
İnsanı Ahlak Sahibi Yapan Esas Özellik Nedir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Emirgan Hamid-i Evvel Camii Müezzini Aziz Hardal ve Şair - Yazar Hayati İnanç konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
06:00 Maddi ve Manevi Arınma İklimi: Ramazan
10:00 İmanın Kemale Ermesi İçin Bir Gereklilik: Güzel Ahlak
13:30 İnsanı Asli Cevheriyle Tanıştıran Bir Haslet: Güzel Ahlak
20:00 Naat-ı Şerif - Ruhum Sana Aşık
26:00 İmanı Kemale Erdiren En Temel Özellik: Güzel Ahlak
28:30 İnsanı Ahlak Sahibi Yapan Esas Özellik Nedir?
32:00 Kulu Rabbine Yakınlaştıran Bir Kapı: Güzel Ahlak
37:00 Toplumsal Açıdan Ahlakın Önemi
44:00 İmani Yönden Bir Olgunluk Göstergesi: Güzel Ahlak
47:30 İnsanı "Varlıkların En Şereflisi" Vasfına Erdiren Sır: Güzel Ahlak
51:45 Güzel Ahlak Sahibi Bir Müminde Bulunması Gereken Temel Ahlaki İlkeler
55:30 İslam Ahlakının Gündelik Hayata Yansımaları
58:00 Naat-ı Şerif / Sevdim Seni Ben Sevmeye Layık Diye Sevdim
01:01:00 Güzel Ahlakın Alametleri Nelerdir?
01:07:00 İbadetlerdeki Samimiyetin Göstergesi: Güzel Ahlak
01:11:00 Babanın Evladına Vereceği En Güzel Hediye: Güzel Ahlak
01:21:00 İnsanı "Varlıkların En Şereflisi" Vasfına Erdiren Sır: Güzel Ahlak