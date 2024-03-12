Sahur Sevinci
Namazı Huşu İçinde Kılmak İçin Ne Yapmalıyız? | Sahur Sevinci
Ailemize Namaz Bilinci Aşılamada Nasıl Hareket Etmeliyiz?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaş ve Yazar Ahmet Bulut konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
16:00 İmanda Samimiyetin Göstergesi: Namaz
24:00 Namaz İnsanı Nasıl Dönüştürür?
42:00 Mutluluğa ve İç Huzura Ulaşmada Namazın Rolü
47:00 Namazı Huşu İçinde Kılmak İçin Ne Yapmalıyız?
57:00 İbadetlerde Huşu İçin Helal Lokmanın Önemi
59:00 Namazın Sosyal Hayata ve Ahlaki Davranışlara Etkisi
01:18:00 Namaz, Beyin ve Kale Nasıl Etkiler Bırakır?
01:26:00 Kötülüklerden Alıkoyan Namaz Nasıl Olur?
01:30:00 Namaz İnsanı Nasıl Dönüştürür?
01:33:00 Ailemize Namaz Bilinci Aşılamada Nasıl Hareket Etmeliyiz?