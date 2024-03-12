Namazı Huşu İçinde Kılmak İçin Ne Yapmalıyız? | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaş ve Yazar Ahmet Bulut konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

16:00 İmanda Samimiyetin Göstergesi: Namaz

24:00 Namaz İnsanı Nasıl Dönüştürür?

42:00 Mutluluğa ve İç Huzura Ulaşmada Namazın Rolü

47:00 Namazı Huşu İçinde Kılmak İçin Ne Yapmalıyız?

57:00 İbadetlerde Huşu İçin Helal Lokmanın Önemi

59:00 Namazın Sosyal Hayata ve Ahlaki Davranışlara Etkisi

01:18:00 Namaz, Beyin ve Kale Nasıl Etkiler Bırakır?

01:26:00 Kötülüklerden Alıkoyan Namaz Nasıl Olur?

01:30:00 Namaz İnsanı Nasıl Dönüştürür?

01:33:00 Ailemize Namaz Bilinci Aşılamada Nasıl Hareket Etmeliyiz?