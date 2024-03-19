Kur'an'da İmani ve Ahlaki Bir Tavır Olarak "Sabır" | Sahur Sevinci 18.03.2024

Yaşadığımız hangi olaylar neticesinde sabır göstermeliyiz?



Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 8. bölümüne Prof. Dr. Reşat Öngören ve İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu konuk oldu.

04:00 Maddi ve Manevi Arınma İklimi: Ramazan

10:00 Yaşadığımız Hangi Olaylar Neticesinde Sabır Göstermeliyiz?

14:30 Sonu Selamete Açılan Kapı: Sabır

16:00 Musibetleri Sabır ve Tevekkülle Karşılamak

23:00 Kur'an'da İmani ve Ahlaki Bir Tavır Olarak "Sabır"

27:00 İnsanın Sınav ve Musibet Karşısında Durusu Nasıl Olmalı?

35:00 Sabırla Nefsi Terbiye Etme Vakti: Ramazan-ı Şerif

50:00 Manevi Bir Terbiye: Sabır

54:00 Musibetlere Karşı Sabır Göstermek Neden Önemli?

01:02:00 Kur'an'da İmani ve Ahlaki Bir Tavır Olarak "Sabır"

01:08:00 Allah'ın İmtihanı Karşısında Gönlün Hoş Olması Durumu: Sabır

01:16:00 Peygamber Kıssalarından İmtihan ve Sabır Örnekleri

01:23:00 Sabır Bize Ne Kazandırır?

01:30:00 Sonu Selamete Açılan Kapı: Sabır