Ashab-ı Kiramın Peygamber Efendimiz'e Muhabbeti Nasıldı? | Sahur Sevinci
Ashab-ı Kiram Nasıl Yaşardı?
Sahur Sevinci'nin bu bölümüne Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
06:00 Rahmet, Mağfiret ve Kurtuluş Ayı: Ramazan
09:30 Ramazan, Ümmet Bilincimizi Nasıl Güçlendiriyor?
11:30 İnsanlık Tarihinin En Hayırlı Nesli: Ashab-ı Kiram
15:30 Ashab-ı Kirama Olan Hürmet ve Muhabbet
18:00 Allah'a ve Resulüne Yardım Eden Sadık Mü'minler: Ashab-ı Kiram
22:30 İslam Ümmeti İçinde Örneklik Teşkil Eden Efendimizin Dostları: Ashab-ı Kiram
30:00 İslam Medeniyetinin Kuruluşunda Ashab-ı Kiramın Rolü
32:00 Kerim Öztürk'ün Yorumuyla "Saba (Şuğul) İlahi"
35:00 Ashab-ı Kiramın Peygamber Efendimiz'e Muhabbeti Nasıldı?
44:45 Ashab-ı Kirama Olan Hürmet ve Muhabbet
46:15 Peygamber Efendimiz'in Ashab-ı Kirama Olan Muhabbeti Nasıldı?
01:01:00 Kerim Öztürk'ün Yorumuyla "Segah İlahi"
01:06:00 İlk Kutlu İslam Nesli: Ensar ve Muhacir Kardeşliği
01:11:00 İslam'ın Örnek Şahisyetleri: Ashab-ı Kiram
01:13:00 Ashab-ı Kiram Nasıl Yaşardı?
01:16:00 Ashab-ı Kirama Olan Hürmet ve Muhabbet