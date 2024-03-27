Ashab-ı Kiramın Peygamber Efendimiz'e Muhabbeti Nasıldı? | Sahur Sevinci

Ashab-ı Kiram Nasıl Yaşardı?

Sahur Sevinci'nin bu bölümüne Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

06:00 Rahmet, Mağfiret ve Kurtuluş Ayı: Ramazan

09:30 Ramazan, Ümmet Bilincimizi Nasıl Güçlendiriyor?

11:30 İnsanlık Tarihinin En Hayırlı Nesli: Ashab-ı Kiram

15:30 Ashab-ı Kirama Olan Hürmet ve Muhabbet

18:00 Allah'a ve Resulüne Yardım Eden Sadık Mü'minler: Ashab-ı Kiram

22:30 İslam Ümmeti İçinde Örneklik Teşkil Eden Efendimizin Dostları: Ashab-ı Kiram

30:00 İslam Medeniyetinin Kuruluşunda Ashab-ı Kiramın Rolü

32:00 Kerim Öztürk'ün Yorumuyla "Saba (Şuğul) İlahi"

35:00 Ashab-ı Kiramın Peygamber Efendimiz'e Muhabbeti Nasıldı?

44:45 Ashab-ı Kirama Olan Hürmet ve Muhabbet

46:15 Peygamber Efendimiz'in Ashab-ı Kirama Olan Muhabbeti Nasıldı?

01:01:00 Kerim Öztürk'ün Yorumuyla "Segah İlahi"

01:06:00 İlk Kutlu İslam Nesli: Ensar ve Muhacir Kardeşliği

01:11:00 İslam'ın Örnek Şahisyetleri: Ashab-ı Kiram

01:13:00 Ashab-ı Kiram Nasıl Yaşardı?

01:16:00 Ashab-ı Kirama Olan Hürmet ve Muhabbet