Peygamber Efendimiz(S.A.V) Ramazan Bayramına Nasıl Hazırlanırdı? I Sahur Sevinci

Ramazan-ı Şerifi Bir Tefekkür Haline Nasıl Getirebiliriz?

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz.

Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Sanatçı Taner Yüncüoğlu ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

04:45 Elveda Ya Şehr-i Ramazan

13:16 Ramazan Kazanımları Ve Bayram

14:15 Ramazan Ayının Bize Kazandırdıkları Neler?

18:45 Ramazan Ayının Kazanımlarını Devam Ettirmek Nasıl Mümkün Olur?

20:17 Ramazan Ayından Bize Kalanları Nasıl Korumalıyız?

24:20 Elveda Ya Şehr-i Ramazan

30:25 Ramazan Kazanımları Ve Bayram

31:50 Ramazan-ı Şerifi Geride Bırakmanın Hüznünü, Bayramın Neşesini Yaşamak

36:15 Ramazan Müslüman'a Manevi Arınma Noktasında Ne Tür Kazanımlar Sağlıyor?

41:30 Bayram Müslümanlar İçin Bir Armağan Mıdır?

44:15 Ramazan-ı Şerifi Bir Tefekkür Haline Nasıl Getirebiliriz?

49:20 Prof. Dr. Fethi Ahmet Topal'dan Sahur Duası...