Peygamber Efendimiz(S.A.V) Ramazan Bayramına Nasıl Hazırlanırdı? I Sahur Sevinci
Ramazan-ı Şerifi Bir Tefekkür Haline Nasıl Getirebiliriz?
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz.
Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Sanatçı Taner Yüncüoğlu ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
04:45 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
13:16 Ramazan Kazanımları Ve Bayram
14:15 Ramazan Ayının Bize Kazandırdıkları Neler?
18:45 Ramazan Ayının Kazanımlarını Devam Ettirmek Nasıl Mümkün Olur?
20:17 Ramazan Ayından Bize Kalanları Nasıl Korumalıyız?
24:20 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
30:25 Ramazan Kazanımları Ve Bayram
31:50 Ramazan-ı Şerifi Geride Bırakmanın Hüznünü, Bayramın Neşesini Yaşamak
36:15 Ramazan Müslüman'a Manevi Arınma Noktasında Ne Tür Kazanımlar Sağlıyor?
41:30 Bayram Müslümanlar İçin Bir Armağan Mıdır?
44:15 Ramazan-ı Şerifi Bir Tefekkür Haline Nasıl Getirebiliriz?
49:20 Prof. Dr. Fethi Ahmet Topal'dan Sahur Duası...