Sahur Sevinci
Sabır, Teslimiyet ve Tevekkül Ayı Ramazan | Sahur Sevinci
"Nasılsa Her Şey Olacağına Varır" Düşüncesi Tevekkül Sayılır mı?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Cağfer Karadaş ve Doç. Dr. Ümit Horozcu konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
03:00 Sabır, Teslimiyet ve Tevekkül Ayı Ramazan
16:00 Süreçte Elinden Geleni Yaparak Sonucu Allah'a Bırakmak: Tevekkül
21:00 Tedbir ve Tevekkül Noktasında Müslümana Düşen Görevler Neler?
23:00 Tevekkül, Psikolojik Açıdan İnsana Nasıl Bir Etki Bırakır?
31:00 "Tevekkül İçin İrade, Gayret ve Azim Gerekir"
34:00 İrade Eğitimi Nasıl Başlar?
43:00 "Tevekkül, Allah'ın Bizimle Olduğunu Hissetmektir."
51:00 İslam'ın Tevekkül Anlayışı Nasıldır?
54:00 Tevekkül Etmek Ruh Sağlığını Nasıl Etkiler?
57:00 "Nasılsa Her Şey Olacağına Varır" Düşüncesi Tevekkül Sayılır mı?
01:09:00 "İnşallah" İfadesi Ne Zaman ve Nasıl Kullanılmalı?
01:18:00 İdeal Bir Tevekkül Nasıl Olmalıdır?
01:23:00 "Dindarlığınız Arttıkça Ruh Sağlığınız Düzelir"
01:25:00 "Vesveseden Kurtulmanın Yolu Yaptığınız İşe Odaklanmaktır"
01:29:00 Sürekli Gelen Vesveseden Nasıl Kurtulabiliriz?