Sabır, Teslimiyet ve Tevekkül Ayı Ramazan | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Cağfer Karadaş ve Doç. Dr. Ümit Horozcu konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:00 Sabır, Teslimiyet ve Tevekkül Ayı Ramazan

16:00 Süreçte Elinden Geleni Yaparak Sonucu Allah'a Bırakmak: Tevekkül

21:00 Tedbir ve Tevekkül Noktasında Müslümana Düşen Görevler Neler?

23:00 Tevekkül, Psikolojik Açıdan İnsana Nasıl Bir Etki Bırakır?

31:00 "Tevekkül İçin İrade, Gayret ve Azim Gerekir"

34:00 İrade Eğitimi Nasıl Başlar?

43:00 "Tevekkül, Allah'ın Bizimle Olduğunu Hissetmektir."

51:00 İslam'ın Tevekkül Anlayışı Nasıldır?

54:00 Tevekkül Etmek Ruh Sağlığını Nasıl Etkiler?

57:00 "Nasılsa Her Şey Olacağına Varır" Düşüncesi Tevekkül Sayılır mı?

01:09:00 "İnşallah" İfadesi Ne Zaman ve Nasıl Kullanılmalı?

01:18:00 İdeal Bir Tevekkül Nasıl Olmalıdır?

01:23:00 "Dindarlığınız Arttıkça Ruh Sağlığınız Düzelir"

01:25:00 "Vesveseden Kurtulmanın Yolu Yaptığınız İşe Odaklanmaktır"

01:29:00 Sürekli Gelen Vesveseden Nasıl Kurtulabiliriz?