Takva Sahibi Olmak İçin Ramazan Mektebi Nasıl Değerlendirilmeli? | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Emrullah Hatipoğlu ve Prof. Dr. Abdulkadir Demirci konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

02:00 Bakara Suresi 41 - 46. Ayetler

21:00 Ahiret Azığının En Hayırlıs: Takva

34:00 Ayet-i Kerimelerde Takvanın Faziletinden Nasıl Bahsedilir?

48:00 Ahiret Saadetinin En Büyük Sermayesi: Takva

51:00 Kur'an-ı Kerim'de Takvadan Nasıl Bahsedilir?

53:00 "Her Müslüman Müttakidir"

56:00 Kalbin Takvası Ne Demektir?

01:02:00 Günahtan Sakınmak ve Takva Sahibi Olmak İçin Ramazan Mektebi Nasıl Değerlendirilmeli?