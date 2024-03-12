Sahur Sevinci
Takva Sahibi Olmak İçin Ramazan Mektebi Nasıl Değerlendirilmeli? | Sahur Sevinci
Ayet-i Kerimelerde Takvanın Faziletinden Nasıl Bahsedilir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Emrullah Hatipoğlu ve Prof. Dr. Abdulkadir Demirci konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
02:00 Bakara Suresi 41 - 46. Ayetler
21:00 Ahiret Azığının En Hayırlıs: Takva
34:00 Ayet-i Kerimelerde Takvanın Faziletinden Nasıl Bahsedilir?
48:00 Ahiret Saadetinin En Büyük Sermayesi: Takva
51:00 Kur'an-ı Kerim'de Takvadan Nasıl Bahsedilir?
53:00 "Her Müslüman Müttakidir"
56:00 Kalbin Takvası Ne Demektir?
01:02:00 Günahtan Sakınmak ve Takva Sahibi Olmak İçin Ramazan Mektebi Nasıl Değerlendirilmeli?