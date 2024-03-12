İnsanlık Tarihinin En Hayırlı Nesli: Ashab-ı Kiram | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Sanatçı Enes Ergür ve Prof. Dr. Özcan Hıdır konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:00 İnsanlık Tarihinin En Hayırlı Nesli: Ashab-ı Kiram

05:00 Nahl Suresi 120 -128 Ayetler

11:00 İnsanı Sabırla Takvaya Ulaştıran Ay: Ramazan-ı Şerif

15:20 Başı Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Cehennem Azabından Kurtuluş Ayı: Ramazan-ı Şerif

19:00 İslam'ın Örnek Şahsiyetleri: Ashab-ı Kiram

24:15 Ashab-ı Kiramın Önemi ve Fazileti

34:00 Ashab-ı Kirama Olan Hürmet ve Muhabbet

37:00 İslam Ümmeti İçinde Örneklik Teşkil Eden Efendimizin Dostları: Ashab-ı Kiram

43:50 Ashab-ı Kiram Nasıl Yaşardı?

44:50 Ashab-ı Kiram Günümüzdeki Müslümanlar İçin Nasıl Bir Örneklik Teşkil Etmeli?

48:50 "Ümmetim Yağmur Gibidir; Evveli mi Daha Hayırlı Yoksa Sonu mu Bilinmez" Hadis-i Şerif

51:50 Ashab-ı Kiram Günümüzdeki Müslümanlar İçin Nasıl Bir Örneklik Sergilediler?

01:00:00 Kalplere Nur, Gönüllere Şifa Mevsimi: Ramazan-ı Şerif

01:04:00 Ashab-ı Kiram Günümüzdeki Müslümanlar İçin Nasıl Bir Örneklik Sergilediler?

01:09:00 İnsanı Sabırla Takvaya Ulaştıran Ay: Ramazan-ı Şerif

01:14:00 Allah'a ve Resulüne Yardım Eden Sadık Mü'minler: Ashab-ı Kiram

01:18:00 Efendimiz (S.A.V.)'in Ashabına Olan Muhabbeti Nasıldı?