Sahur Sevinci
"Müslüman Tüm Varlığını Allah'ın Kulluğuna Tahsis Eden Kişidir" | Sahur Sevinci
İbadetlerin Güzel Ahlaka Katkısı Nedir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Yasin Pişgin konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
12:00 "Müslüman Tüm Varlığını Allah'ın Kulluğuna Tahsis Eden Kişidir"
20:00 İnsanın Aczini İdrak Etmesi Şahsiyetini Nasıl Güçlendirir?
25:00 Müslüman Şahsiyetin İnşası İçin Vesile: Ramazan-ı Şerif
29:00 "Cihanı Düzeltmek İsteyen Önce Kendini Düzeltmeli"
30:00 İbadetlerin Güzel Ahlaka Katkısı Nedir?
34:00 İdeal Bir Müslüman Şahsiyeti Nasıl İnşa Edilir?
37:30 Müslüman Şahsiyetini Oluşturan En Önemli İmkan: İman
41:00 "Dindarlığın Taşıyıcı Kolonu Namazdır"
43:15 İbadetlerin Güzel Ahlaka Katkısı Nedir?
46:00 Namaz İbadetinin Ahlaki Olgunluğa Etkisi
52:00 Namaz Müslümanın Sosyal Hayatını Nasıl Şekillendirir?
01:00:00 "Elinden ve Dilinden Hiç Kimsenin Zarar Görmediği Bir Müslüman" Nasıl Olur?
01:03:00 Peygamberimizin (S.A.V.) Hoşgörüsü Bize Ne Öğretiyor?
01:09:00 "İncinsen de İncitme" İlkesi Nasıl Yaşanabilir?
01:12:00 "Saygı, Değer Vermek Değil Değer Vermektir"
01:18:00 İnsanı Ebedi Mutluluğa Ulaştıran En Büyük Hazine: İman
01:24:00 "İncindiğin Halde İncitmemek Şerrin Döngüsünü Kırar"