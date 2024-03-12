"Müslüman Tüm Varlığını Allah'ın Kulluğuna Tahsis Eden Kişidir" | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Yasin Pişgin konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

12:00 "Müslüman Tüm Varlığını Allah'ın Kulluğuna Tahsis Eden Kişidir"

20:00 İnsanın Aczini İdrak Etmesi Şahsiyetini Nasıl Güçlendirir?

25:00 Müslüman Şahsiyetin İnşası İçin Vesile: Ramazan-ı Şerif

29:00 "Cihanı Düzeltmek İsteyen Önce Kendini Düzeltmeli"

30:00 İbadetlerin Güzel Ahlaka Katkısı Nedir?

34:00 İdeal Bir Müslüman Şahsiyeti Nasıl İnşa Edilir?

37:30 Müslüman Şahsiyetini Oluşturan En Önemli İmkan: İman

41:00 "Dindarlığın Taşıyıcı Kolonu Namazdır"

43:15 İbadetlerin Güzel Ahlaka Katkısı Nedir?

46:00 Namaz İbadetinin Ahlaki Olgunluğa Etkisi

52:00 Namaz Müslümanın Sosyal Hayatını Nasıl Şekillendirir?

01:00:00 "Elinden ve Dilinden Hiç Kimsenin Zarar Görmediği Bir Müslüman" Nasıl Olur?

01:03:00 Peygamberimizin (S.A.V.) Hoşgörüsü Bize Ne Öğretiyor?

01:09:00 "İncinsen de İncitme" İlkesi Nasıl Yaşanabilir?

01:12:00 "Saygı, Değer Vermek Değil Değer Vermektir"

01:18:00 İnsanı Ebedi Mutluluğa Ulaştıran En Büyük Hazine: İman

01:24:00 "İncindiğin Halde İncitmemek Şerrin Döngüsünü Kırar"