"Osmanlı'da Din Bir Ritüel Değil Hayatın Ta Kendisiydi" | Sahur Sevinci

Ramazan, Kültürel Hayatımızı Nasıl Etkiledi?

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Bestekar - Neyzen M. Hakan Alvan ve Yazar Mehmet Dilbaz konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:00 Maneviyat ve "Kültür" Mevsimi: Ramazan

12:50 Ramazan, Kültürel Hayatımızı Nasıl Etkiledi?

15:30 Osmanlı'dan Günümüze Ramazan Gelenekleri

18:15 Unutulmaya Yüz Tutmuş Ramazan Gelenekleri

29:00 Kültürümüzde Ramazan ve Oruçla İlgili Gelenekler

37:00 Osmanlı Dönemi Ramazanlarında Yemek Kültürü

55:00 Ramazan, Kültürel Hayatımızı Nasıl Etkiledi?

59:15 Kültürümüzde Ramazan ve Oruçla İlgili Gelenekler

01:03:00 Geçmişten Günümüze Ramazanın Musikiye Yansımaları