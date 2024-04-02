"Osmanlı'da Din Bir Ritüel Değil Hayatın Ta Kendisiydi" | Sahur Sevinci
Ramazan, Kültürel Hayatımızı Nasıl Etkiledi?
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Bestekar - Neyzen M. Hakan Alvan ve Yazar Mehmet Dilbaz konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
03:00 Maneviyat ve "Kültür" Mevsimi: Ramazan
12:50 Ramazan, Kültürel Hayatımızı Nasıl Etkiledi?
15:30 Osmanlı'dan Günümüze Ramazan Gelenekleri
18:15 Unutulmaya Yüz Tutmuş Ramazan Gelenekleri
29:00 Kültürümüzde Ramazan ve Oruçla İlgili Gelenekler
37:00 Osmanlı Dönemi Ramazanlarında Yemek Kültürü
55:00 Ramazan, Kültürel Hayatımızı Nasıl Etkiledi?
59:15 Kültürümüzde Ramazan ve Oruçla İlgili Gelenekler
01:03:00 Geçmişten Günümüze Ramazanın Musikiye Yansımaları