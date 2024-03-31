Kur'an-ı Kerim'i Nasıl Tefekkür Etmeliyiz? | Sahur Sevinci

Tefekkür Niçin ve Nasıl Yapılmalıdır?

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Prof. Dr. Süleyman Derin ve Doç. Dr. Veysel Akkaya konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

04:00 Af, Rahmet ve Mağfiret Ayı: Ramazan

09:00 Aklın İbadeti: Tefekkür

12:30 Bir Sene İbadetten Hayırlı Amel: Tefekkür

15:15 Tefekkür Niçin ve Nasıl Yapılmalıdır?

18:45 Marifetullah Kapısının Anahtarı: Tefekkür

20:30 Tefekkür, Tezekkür ve Tedebbür Kavramları Arasındaki İlişki Nedir?

33:00 Kur'an-ı Kerim'i Nasıl Tefekkür Etmeliyiz?

45:00 Marifetullah Kapısının Anahtarı

51:00 Tefekkür Niçin ve Nasıl Yapılmalıdır?

57:00 Kulluğun Önemini ve Salih Amelin Değerini İdrak Vesilesi: Tefekkür

01:06:00 Tefekkür Melekesini Geliştirme Mevsimi: Ramazan-ı Şerif