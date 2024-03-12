Sahur Sevinci
Hz. İbrahim'in Dualarındaki Evrensel Mesajlar Nelerdir? | Sahur Sevinci
"Önce Tekke Sonra Mekke" Diyen Ecdad Ne Demek İstedi?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Doç. Dr. Mustafa Demirci konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
10:00 İslam'da Medeniyetin Beşiği Olan Şehirler
15:00 Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar İçin Önemi
20:30 İslam Kandilinin Sönmemesi Gereken Belde: Kudüs
30:00 Kur'an'a Dayalı Bir Medeniyet Kavramı: Emin Belde
35:30 Hz. İbrahim'in Dualarındaki Evrensel Mesajlar
38:30 Yeryüzüne İnşa Edilen İlk Mabed: Kabe
44:00 "Kişi, Tavafta Halk İle Bağı Koparıp Hak İle İletişim Kurmalı
50:00 İhram Neyi Sembolize Eder?
57:00 "Önce Tekke Sonra Mekke" Diyen Ecdad Ne Demek İstedi?
01:00:00 "Emin Beldeler" Musikiye Nasıl Yansımıştır?
01:20:00 Peygamberimizin Duasına Mazhar Olan Mukaddes Belde: Medine