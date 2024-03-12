Hz. İbrahim'in Dualarındaki Evrensel Mesajlar Nelerdir? | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Doç. Dr. Mustafa Demirci konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

10:00 İslam'da Medeniyetin Beşiği Olan Şehirler

15:00 Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar İçin Önemi

20:30 İslam Kandilinin Sönmemesi Gereken Belde: Kudüs

30:00 Kur'an'a Dayalı Bir Medeniyet Kavramı: Emin Belde

35:30 Hz. İbrahim'in Dualarındaki Evrensel Mesajlar

38:30 Yeryüzüne İnşa Edilen İlk Mabed: Kabe

44:00 "Kişi, Tavafta Halk İle Bağı Koparıp Hak İle İletişim Kurmalı

50:00 İhram Neyi Sembolize Eder?

57:00 "Önce Tekke Sonra Mekke" Diyen Ecdad Ne Demek İstedi?

01:00:00 "Emin Beldeler" Musikiye Nasıl Yansımıştır?

01:20:00 Peygamberimizin Duasına Mazhar Olan Mukaddes Belde: Medine