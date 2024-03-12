Sahur Sevinci
Modern Zamanda "Dosdoğru Olmak" Mümkün mü? | Sahur Sevinci
İnsan Nasıl İstikamet Üzere Bir Hayat Sürdürebilir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun ve Op. Dr. Salih Selman konuk oldu.
00:00 Furkan Suresi
13:00 Maddi ve Manevi Arınma İklimi: Ramazan-ı Şerif
20:00 Toplumsal Dayanışma Ayı: Ramazan-ı Şerif
22:00 "İstikamet Üzere Olmak" Ne Demektir?
44:00 Modern Zamanda "Dosdoğru Olmak" Mümkün mü?
54:00 "İstikamet" Girildikten Sonra Kendimizi Güvende Hissedeceğimiz Bir Yer Var mı?
01:01:00 İnsan Nasıl İstikamet Üzere Bir Hayat Sürdürebilir?