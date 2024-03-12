Modern Zamanda "Dosdoğru Olmak" Mümkün mü? | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun ve Op. Dr. Salih Selman konuk oldu.

00:00 Furkan Suresi

13:00 Maddi ve Manevi Arınma İklimi: Ramazan-ı Şerif

20:00 Toplumsal Dayanışma Ayı: Ramazan-ı Şerif

22:00 "İstikamet Üzere Olmak" Ne Demektir?

44:00 Modern Zamanda "Dosdoğru Olmak" Mümkün mü?

54:00 "İstikamet" Girildikten Sonra Kendimizi Güvende Hissedeceğimiz Bir Yer Var mı?

01:01:00 İnsan Nasıl İstikamet Üzere Bir Hayat Sürdürebilir?