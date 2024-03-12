Kulluğun Önemi ve Salih Amelin Değerini İdrak Vesilesi: Tefekkür | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Süleyman Derin ve Doç. Dr. Murat Kaya konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

05:00 Duhan Suresi

16:00 Kulluğun Önemi ve Salih Amelin Değerini İdrak Vesilesi: Tefekkür

20:15 Ramazan Kazanımlarını Tüm Hayatımıza Nasıl Taşıyabiliriz?

26:30 Tefekkür Niçin ve Nasıl Yapılmalıdır?

30:15 Marifetullah Kapısının Anahtarı: Tefekkür

34:00 Peygamber (S.A.V.) Efendimiz Nasıl Tefekkür Ederdi?

52:00 Bir Sene İbadetten Hayırlı Amel: Tefekkür

56:00 Kainattaki Eşsiz Mükemmellikteki Düzenden Ders Çıkarma Vesilesi: Tefekkür

01:01:00 "İnsanı Diğer Varlıklardan Ayıran Yetisi Tefekkürdür"

01:16:00 Kur'an-ı Kerim'i Daha İyi Anlamak İçin Ne Yapabiliriz?

01:24:00 Marifetullah Kapısının Anahtarı: Tefekkür

01:27:00 Kur'an-ı Kerim'de Tefekkür İbadeti Nasıl Geçer?