Müslümanın Vatanına ve Miletine Karşı Sorumluluğu | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Kemal Yıldız ve Vehbi Vakkasoğlu konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

02:00 Hac Suresi

15:00 Bir Müslüman İçin Vatan Ne Anlam İfade Etmeli?

17:15 Vatan Sevgisi ve İslam Kardeşliği Arasında Nasıl Bir Bağ Var?

22:00 Bir Müslüman İçin Vatan Ne Anlam İfade Etmeli?

30:00 İslam'da Vatan ve Millet Sevgisinin Önemi Nedir?

36:30 Müslümanın Vatanına ve Miletine Karşı Sorumluluğu

40:00 Ecdadımızın Vatan Anlayışı Bize Ne Öğretiyor?

55:00 İman, Ecdadımızın İnsana Verdiği Değeri Nasıl Şekillendirdi?

57:00 İslam, Ecdadımızın İnsanı Sevme ve Koruma İradesine Nasıl Yön Verdi?

01:02:00 "Şehitler Ölmez" İfadesini Nasıl Anlamalıyız?

01:05:00 İman, Sevgi ve Adaletin Bütünleştiği Yüce Bir Mertebe: Şehitlik Makamı

01:14:00 Vatan Sevgisi ve Şehitlik Bilincini Genç Kuşaklara Aktarmak İçin Ne Yapmalıyız?