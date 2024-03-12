Sahur Sevinci
Müslümanın Vatanına ve Miletine Karşı Sorumluluğu | Sahur Sevinci
Vatan Sevgisi ve Şehitlik Bilincini Genç Kuşaklara Aktarmak İçin Ne Yapmalıyız?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Kemal Yıldız ve Vehbi Vakkasoğlu konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
02:00 Hac Suresi
15:00 Bir Müslüman İçin Vatan Ne Anlam İfade Etmeli?
17:15 Vatan Sevgisi ve İslam Kardeşliği Arasında Nasıl Bir Bağ Var?
22:00 Bir Müslüman İçin Vatan Ne Anlam İfade Etmeli?
30:00 İslam'da Vatan ve Millet Sevgisinin Önemi Nedir?
36:30 Müslümanın Vatanına ve Miletine Karşı Sorumluluğu
40:00 Ecdadımızın Vatan Anlayışı Bize Ne Öğretiyor?
55:00 İman, Ecdadımızın İnsana Verdiği Değeri Nasıl Şekillendirdi?
57:00 İslam, Ecdadımızın İnsanı Sevme ve Koruma İradesine Nasıl Yön Verdi?
01:02:00 "Şehitler Ölmez" İfadesini Nasıl Anlamalıyız?
01:05:00 İman, Sevgi ve Adaletin Bütünleştiği Yüce Bir Mertebe: Şehitlik Makamı
01:14:00 Vatan Sevgisi ve Şehitlik Bilincini Genç Kuşaklara Aktarmak İçin Ne Yapmalıyız?