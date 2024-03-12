Sahur Sevinci
"Ölenleri Kahraman Yapan Ölüm Sebepleridir" | Sahur Sevinci
Bakara Suresi Rehberliğinde "Şehitlik" Kavramını Nasıl Anlamalıyız?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Hayati İnanç ve Mehmet Kemiksiz konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
03:00 Bakara Suresi 152 - 157. Ayetler
15:00 Kalplere Nur, Gönüllere Şifa Mevsimi: Ramazan-ı Şerif
17:30 Bakara Suresi Rehberliğinde "Şehitlik" Kavramını Nasıl Anlamalıyız?
24:00 "Ölenleri Kahraman Yapan Ölüm Sebepleridir"
27:00 "Ramazan Ayı, Müslümana Mazluma Karşı Sorumluluğunu Hatırlatmalı"
45:00 Allah katındaki en yüksek mertebelerden biri: Şehitlik
57:00 Mehmetçiğimizin Merhameti Peygamber Efendimizin Ahlakının Bir Yansıması mı?
01:10:00 Çanakkale'de Mehmetçiğin Merhamet Dolu Tavrı Peygamberimizin Ahlakının Tezahürü müdür?
01:20:00 "İnsan Ölümü, Hastalığı, Cenazeyi Bilmeli ve Görmeli"