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Sahur Sevinci

"Ölenleri Kahraman Yapan Ölüm Sebepleridir" | Sahur Sevinci

Bakara Suresi Rehberliğinde "Şehitlik" Kavramını Nasıl Anlamalıyız?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Hayati İnanç ve Mehmet Kemiksiz konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci
03:00 Bakara Suresi 152 - 157. Ayetler
15:00 Kalplere Nur, Gönüllere Şifa Mevsimi: Ramazan-ı Şerif
17:30 Bakara Suresi Rehberliğinde "Şehitlik" Kavramını Nasıl Anlamalıyız?
24:00 "Ölenleri Kahraman Yapan Ölüm Sebepleridir"
27:00 "Ramazan Ayı, Müslümana Mazluma Karşı Sorumluluğunu Hatırlatmalı"
45:00 Allah katındaki en yüksek mertebelerden biri: Şehitlik
57:00 Mehmetçiğimizin Merhameti Peygamber Efendimizin Ahlakının Bir Yansıması mı?
01:10:00 Çanakkale'de Mehmetçiğin Merhamet Dolu Tavrı Peygamberimizin Ahlakının Tezahürü müdür?
01:20:00 "İnsan Ölümü, Hastalığı, Cenazeyi Bilmeli ve Görmeli"

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Sahur Sevinci

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