"Ölenleri Kahraman Yapan Ölüm Sebepleridir" | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Hayati İnanç ve Mehmet Kemiksiz konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:00 Bakara Suresi 152 - 157. Ayetler

15:00 Kalplere Nur, Gönüllere Şifa Mevsimi: Ramazan-ı Şerif

17:30 Bakara Suresi Rehberliğinde "Şehitlik" Kavramını Nasıl Anlamalıyız?

24:00 "Ölenleri Kahraman Yapan Ölüm Sebepleridir"

27:00 "Ramazan Ayı, Müslümana Mazluma Karşı Sorumluluğunu Hatırlatmalı"

45:00 Allah katındaki en yüksek mertebelerden biri: Şehitlik

57:00 Mehmetçiğimizin Merhameti Peygamber Efendimizin Ahlakının Bir Yansıması mı?

01:10:00 Çanakkale'de Mehmetçiğin Merhamet Dolu Tavrı Peygamberimizin Ahlakının Tezahürü müdür?

01:20:00 "İnsan Ölümü, Hastalığı, Cenazeyi Bilmeli ve Görmeli"